Powiedzieć, że Anthony Joshua przegrał w sobotę na Wembley z Danielem Dubois, to jak nic nie powiedzieć. To była klęska. Od początku od końca był zdominowany. Wydaje się, że dwukrotnie od nokautu uratowały go liny. Co się odwlekło, to przyszło w piątej rundzie. Mimo bolesnej porażki "AJ" wciąż mierzy wysoko. Promotor Eddie Hearn przeanalizował na kanale IFL TV w YouTube potencjalnych kolejnych rywali. Nie padło tam nazwisko Ołeksandra Usyka, którego wyższość Brytyjczyk musiał uznawać już dwukrotnie.