Nazwali go Niemcem. Michalczewski wytacza działa. I ogłasza ws. hymnu

Dariusz Michalczewski do dziś cieszy się sławą i wielką popularnością, zapewne nie tylko wśród fanów boksu. I nie tylko w Polsce, a po obu stronach Odry. "Tiger" ma za sobą piękną, pięściarską karierę - okraszoną mistrzostwem świata federacji WBO, WBA, IBF w kategorii półciężkiej oraz WBO w kategorii junior ciężkiej, a także mistrzowswem Europy amatorów w kategorii półciężkie - która rozkwitła, gdy zdecydował się nie wracać do kraju po wyjeździe zachodnią granicę i poszukać szczęścia w Republice Federalnej Niemiec.

Na ten ruch Dariusz Michalczewski porwał się w roku 1988. Szybko udało mu się otrzymać niemieckie obywatelstwo i to właśnie na terytorium naszych zachodnich zaczął święcić triumfy, tocząc później największe walki. W końcu jednak - w 2002 roku - wyszedł do ringu także w Polsce, przy "Mazurku Dąbrowskiego".

Wyjazd "Tigera" do Niemiec przez długi czas pozostawał głośnym tematem. Ba - i teraz Dariusz Michalczewski często wraca do czasu kluczowej dla swojej przyszłości decyzji w wywiadach. Nie inaczej było w czwartkowy wieczór, gdy były pięściarz gościł w studiu "Kanału Zero" u Krzysztofa Stanowskiego.

- Ja miałem 20 lat. To było fajne przeżycie dla mnie. W ogóle nie zawracałem uwagi, czy ja jestem z Polski, czy z Niemiec. Te patriotyczne nuty w ogóle nie grały. Ja chciałem lepszego życia dla siebie i swojej rodziny, bo ja miałem 20 lat, byłem po ślubie. Michał wtedy się urodził i Dorota po paru dniach była u mnie. W Polsce pisali "uciekł i zostawił żonę z dzieckiem", to Dorota była już dawno u mnie, w Niemczech - powiedział "Tiger".

Boks. Dariusz Michalczewski o wyjeździe za Odrę. "Jaki ja jestem Niemiec"

Boksując dla Niemiec Dariusz Michalczewski wychodził do ringu przy hymnie naszych zachodnich sąsiadów. Jak przyznaje, sam nie przywiązywał do tego większej wagi. Ba, żartował sobie nawet z Niemców na tym polu.

- Jak boksowałem w reprezentacji Niemiec, w amatorach jeszcze, to się pytałem kolegi, czy nasz grają, czy ich. Jaja sobie robiłem. To nie było może fajne do końca, ale to był żart po prostu. Ale mi to w ogóle nie przeszkadzało, ani mnie nie ziębiło, ani mnie nie grzało, czy hymn polski, czy niemiecki. Ja boksowałem dla siebie. Chciałem, żeby wygrać mecz. Nie zastanawiałem się. Nawet nie miałem czasu, nie miałem miejsca w głowie, żeby zastanawiać się, jaki hymn mi grają - ten czy tamten. Chciałem wygrać, zarobić kasę i dobrze żyć. To było moim najważniejszym celem - przyznał Michalczewski.

I dodał: - Wszyscy wiedzieli, kim ja jestem. Wszyscy wiedzieli, że Dariusz to jest Dariusz. Że Dariusz jest Polakiem. Jak byłem w reprezentacji Niemiec, pojechałem na pierwsze mistrzostwa Zjednoczonych Niemiec w Goteborgu to był wschód i zachód. I było: "Pole, ty Polaku". Ja mówię: "Ja byłem pierwszy Niemcem od was. Ja już byłem w 88' Niemcem, a wy dopiero w 89'". Ja sobie zawsze jaja z tego tak robiłem. No bo nawet, jakbym dzisiaj dał 50 mln dolarów i chciał zostać Chińczykiem, to i tak będę Polakiem. Nawet jak to zapłacę. Ja tylko wykorzystałem te możliwości, które dały mi osiągnąć sukces. Nie było innego wyjścia. Jakbym nie dostał niemieckiego paszportu, nie pojechałbym na mistrzostwa Europy, nie wygrałbym wtedy tych mistrzostw Europy, bo nikt ich z Polski nie wygrał. Nie było tutaj warunków. Ja miałem 5 etatów w Polsce. Jak mi zabrali jeden etat, jak mi zabrali drugi etat, chcieli mi zabrać trzeci, to musiałem spie*****.

W wyniku swojej decyzji "Tiger" niejednokrotnie był nazywany Niemcem. Podczas wizyty w "Godzinie Zero" odpowiedział na takie określenie rzucane w jego stronę.

- Tam byłem Polakiem, a tutaj byłem ten Niemiec. Jaki ja jestem Niemiec. Gdzie ja jestem Niemiec. Dzisiaj wiele ludzi występuje pod inną maską. I nic się nie mówi. Wiadomo, że to było oficjalnie. To był taki przewrót, bo tego mi się wydaje w historii jeszcze nie było w polskim sporcie. A nie, Bogdan Wenta chyba też grał w niemieckiej reprezentacji. A potem był trenerem reprezentacji Polski w piłce ręcznej. I nikt mu nic nie mówił. Nie słyszałem, żeby ktoś mu coś powiedział. A mój sukces jest bardzo duży. Jestem bardzo znany. I nie dziwię się, że ludzie tak mówią. Bo im więcej jest zazdrośników, tym jest mi lepiej - zadeklarował Dariusz "Tiger" Michalczewski.

Dariusz "Tiger" Michalczewski Pawel Polecki/REPORTER East News

Dariusz Michalczewski AFP

