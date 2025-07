Nazwali go "Niemcem". Michalczewski mówi o Polsce. I wprost ogłasza

Na ten ruch Dariusz Michalczewski zdecydował się w 1988 roku. Szybko otrzymał niemieckie obywatelstwo i to właśnie na terytorium naszych zachodnich zaczął święcić sukcesy, tocząc później swoje największe walki. W końcu jednak wyszedł do ringu także w Polsce, przy "Mazurku Dąbrowskiego". Później zrobił to samo także w Niemczech.

Mimo wyjazdu, w sercu Dariusza Michalczewskiego cały czas gościła Polska, a pobyt i rozkwit bokserskiej kariery w Niemczech nie zmienił jego tożsamości. 57-latek podkreślił to w swoich mediach społecznościowych, wracając do tamtych czasów. Były pięściarz wypowiedział się na ten temat wprost, w kilku zdaniach.

- Ja poznałem tam niesamowitych ludzi. Poznałem grupę Scorpions, poznałem byłego doradcę Helmuta Kohla - Hansa-Hermanna Tiedje, poznałem Gerharda Schrodera, poznałem Bruna Bruniego, artystów, malarzy... Często się z nimi spotykałem. Wchłaniałem wiedzę od nich, jak sucha gąbka. To było wielkie moje szczęście. Moim największym sukcesem jest to, że nie przestałem być sobą. Jestem cały czas taki sam. Jak wiem, to powiem, a jak nie wiem, to nie powiem - opowiadał o swoim życiu Dariusz "Tiger" Michalczewski.