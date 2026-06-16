Nawrocki pominął przyjaciela. Mistrz Polski reaguje: Nie musiałem odmawiać

Artur Gac, Interia: Najlepsza walka na polskim podwórku Kacper Meyna - Damian Knyba ma być dograna, ale ciągle brakuje ostatecznego potwierdzenia. Wiesz, co się dzieje?

Kacper Meyna: - Wszystko dojdzie do skutku, tylko ogłoszenie pozostaje w gestii promotora Krystiana Każyszki. Nie ma żadnego zwrotu akcji, nadal wszystko zmierza w dobrym kierunku.

Twój promotor, a zarazem organizator gali 3 października w Koszalinie zezłościł się na doradcę Knyby Eryka Rachwała, że uprzedza jego komunikaty.

- Tak, bo on nie jest ponoć do tego upoważniony, a chyba chce trochę wybić się na naszych plecach, pokazując że jest kimś bardzo ważnym.

W jakim teraz jesteś momencie, jeśli chodzi o treningi?

- W okresie roztrenowania. Żeby nie zapomnieć jak się boksuje, trenuję raz dziennie lub co drugi dzień po dwa treningi. A główne przygotowania rozpocznę w lipcu.

Okres przygotowawczy odbędziesz za granicą czy w Polsce?

- Nic nie wiem, bym miał wyjechać poza kraj. Na pewno na początku lipcu pojadę na 2-3 tygodnie do Karpacza, gdzie będziemy budować kondycję i siłę z prawdziwych gór. Praktycznie od dwóch lat mam tam stałe miejsce pod ten rodzaj treningu, tylko do ostatniej walki nie udało się tam dotrzeć. Dla mnie, człowieka z Kaszub, trenowanie na wysokości minimum 600 m n.p.m. robi sporą różnicę. Powietrze staje się rzadsze, przez co oczywiście pracuje się ciężej, ale z lepszym skutkiem.

Bardzo nakręca cię perspektywa tego polsko-polskiego starcia o prymat w wadze ciężkiej?

- Mnie jest obojętne, z kim będę boksował. Choć na pewno cieszę się z tego powodu, że wyjaśnię ten konflikt, który druga strona wywołała. Zamknę temat i do widzenia.

Zamkniesz zwycięstwem?

- To ja od czterech lat jestem mistrzem Polski i mistrz zostanie na kolejne lata.

Damian zrobił na tobie wrażenie walką z Agitem Kabayelem? Koniec końców przegrał dość szybko przez TKO w trzeciej rundzie, ale raczej poczynał sobie nieźle i odważnie postawił się Niemcowi.

- Odważnie się pokazał, bo postawił wszystko na pierwszą rundę, dlatego tak to wyglądało. A finalnie wynik był taki, jak przesądziłem. Komuś mówiłem, że to potrwa do piątej rundy, a zakończyło się nawet trochę szybciej.

Kabayel pokazał, że gdyby dziś doszło do walki z Ołeksandrem Usykiem, byłby ogromnym zagrożeniem. Jego presja i ciosy na korpus są zabójcze, jest absolutnym mistrzem w skutecznym obijaniu dołów.

- Tak. Nawet mamy trochę podobny styl. A to, czy mocniej biję, okaże się 3 października. Może przekonamy się, że pod względem siły ciosu jestem mocniejszy od Kabayela.

Chciałbyś wygrać jeszcze szybciej?

- Chcieć to nie chcę. Po prostu to wyjdzie samo i wtedy się okaże, czy biję mocniej. To jest lepsze podejście, bo gdy człowiek za szybko chce, efekt bywa odwrotny.

Za nami gali UFC w Białym Domu, na którą prezydent Karol Nawrocki zabrał z Polski byłego mistrza tej organizacji Jana Błachowicza. Ty jako przedstawiciel boksu, a prywatnie przyjaciel prezydenta, dostałeś zaproszenie?

- Nie dostałem propozycji, a po drugie też nie mógłbym z niej skorzystać, bo miałem inne plany.

Praktycznie byłem pewien, że przyjaciel na czele państwa złożył ci taką ofertę.

- Niestety jej nie dostałem, ale z drugiej strony to dobrze, bo nie musiałem odmawiać. A głupio by było to zrobić i musiałbym się zastanawiać, jak postąpić, bo miałem jedno, bardzo ważne prywatne święto.

Tak czy inaczej, zaskoczył cię przyjaciel?

- Nie, zupełnie nie jest mi przykro.

Rozmawiał Artur Gac, Interia

Karol Nawrocki, Kacper Meyna (w kółku) Wojciech Olkusnik/East News/instagram.com/daria.meyna East News





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