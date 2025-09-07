W kategorii 80 kg do rywalizacji w mistrzostwach świata w Liverpoolu zgłosiło się aż 36 bokserów. Trener polskiej kadry Grzegorz Proksa miał dylemat, czy postawić tu na Nikodema Kozaka czy na Michała Pierzchałę. Obaj są perspektywiczni, obaj jednak mają też niewielkie doświadczenie na tym poziomie.

Wybór padł na Kozaka - studenta Automatyki, Cybernetyki i Robotyki na Politechnice Gdańskiej, aktualnego mistrza Polski.

21-letni bokser rodem z Elbląga miał o tyle szczęście, że nie musiał walczyć w 1/32 finału. Za to pechem trzeba nazwać to, że w 1/16 wpadł na Dżawochira Ummatalijewa.

Mistrzostwa świata w boksie. Jednostronny pojedynek Nikodema Kozaka na ringu w Liverpoolu

Uzbek ma dopiero 20 lat, ale już wiele sukcesów młodzieżowych na koncie. A do rywalizacji seniorskiej też przeszedł bez większych perturbacji, o czym świadczą wyniki tegorocznych Pucharów Świata w Foz do Iguacu i Warszawie. Oba wygrał, w obu obijał Włocha Alfreda Comneya, w memoriale Stamma trafił też na... Kozaka.

U trzech sędziów wygrał wtedy 30:27, u dwóch - aż 30:26. Polak musiał mieć w pamięci tamtą bójkę.

Nikodem Kozak Marcin Solarz/FotoPyk Newspix.pl

Dziś mistrz Polski zaczął ambitnie, ale dość szybko przekonał się o klasie rywala. Walczący z odwrotnej pozycji Ummatalijew był niezwykle szybki, uderzał to lewą, to prawą ręką. Łatwo schodził na dół, punktował Polaka w korpus. Zwłaszcza w końcówce pierwszej rundy, gdy Kozak znalazł się w sporych opałach. Przetrwał je, niemniej wszyscy sędziowie ocenili, że Uzbek wygrał 10:9.

Później nie było, niestety, lepiej. Ummatalijew raz po raz trafiał lewym hakiem, te ciosy zbyt łatwo lądowały na podbródku Kozaka. A gdy nasz zawodnik przeszedł do ataku, nadziała się potężną kontrę. Padł na deski, skończyło się na liczeniu.

- Nie wchodź mu na lewą nogę - krzyczeli trenerzy Polaka z narożnika. Niewiele mogło tu jednak pomóc. Marokańczyk wycenił to starcie na 10:9, pozostałych czterech - na 10:8.

Walka była już przegrana, na nokaut nie było co liczyć. A Uzbek "prowokował" naszego zawodnika, opuszczał ręce, tańczył na nogach. Kozak ambitnie walczył do końca, przegrał jednak jeszcze wyraźniej niż w Warszawie. Czyli cztery razy 26:30, raz 27:30.

Rozwiń

W niedzielę do ringu wejdą jeszcze: Julia Szeremeta (godz. 19), Barbara Marcinkowska (godz. 20) i Bartłomiej Roskowicz (godz. 22.30).

Grzegorz Proksa Michał Dubiel Reporter

Stanowcza reakcja Adamka na słowa Mameda Chalidowa. Dojdzie do złamania zasad? INTERIA.TV INTERIA.TV