Następca Tomasz Adamka wystąpi na gali Polsat Boxing Promotions 9 w Częstochowie

Gdy Kewin Gibas przychodził na świat w 2002 roku, jego późniejszy idol - Tomasz Adamek - miał już na koncie ponad sto wygranych walk amatorskich i kilkanaście pojedynków stoczonych na zawodowstwie. Kolejne lata przyniosły "Góralowi" szereg sukcesów, w tym tytuły mistrza świata w dwóch kategoriach wagowych. Jego wspaniałą karierę z wypiekami na twarzy śledził młodziutki Kewin Gibas, który swojego idola dodatkowo spotykał na ulicach Gilowic, skąd obaj pochodzą. Mając taki wzór do naśladowania, Kewin szybko zainteresował się treningami bokserskimi.

W 2021 roku Kewin Gibas podpisał zawodowy kontrakt z grupą Polsat Boxing Promotions i jeszcze jako nastolatek stoczył trzy zawodowe pojedynki. Dynamika, efektowne kombinacje i nieustanna presja na rywali stały się znakami rozpoznawczymi młodego pięściarza. Czwarte ringowe zwycięstwo Gibas dopisał do swojego rekordu w marcu bieżącego roku, a już drugiego września powalczy o swój piąty triumf. Będzie to jednocześnie jego pierwsza walka stoczona na dystansie sześciu rund, co w połączeniu z dużo bardziej doświadczonym rywalem stanowi dla Gibasa poważny sprawdzian.