Najpierw wielki awans, a potem taki komunikat. Szaleństwo wokół "Diablo" Włodarczyka

Krzysztof "Diablo" Włodarczyk postanowił podążyć drogą innych polskich pięściarzy, takich jak Albert Sosnowski, Tomasz Adamek czy Artur Szpilka i zdecydował się spróbować swoich sił we freak fightach. O potencjalnym debiucie mówiło się już w sierpniu ubiegłego roku , jednak ostatecznie strony nie doszły do porozumienia. Jak się okazało, sprawa została jedynie "odroczona".

Doczekaliśmy się debiutu "Diablo" we freak fightach. 42-latek zawalczy na PGE Narodowym

Federacja ogłosiła także już oficjalnie, kto będzie rywalem dla 42-latka. "Diablo" zmierzy się z Jarosławem "pashąBiceps" Jarząbkowskim . Znany z polskiej sceny e-sportowej zawodnik ma za sobą dwie walki stoczone we freak fightach, jednak dla konkurencyjnej, nieistniejącej już federacji High League. W pierwszym pojedynku pokonał Michała "Owcę WK" Owczarzaka, a w drugim z powodu kontuzji uległ Marcinowi Dubielowi.

Poznaliśmy rywala Krzysztofa Włodarczyka w Fame MMA. Spore wyzwanie dla utytułowanego pięściarza

Kibice zacierają już ręce na myśl o pojedynku doświadczonych zawodników. Choć Włodarczyk wyrasta na naturalnego faworyta, "PashaBiceps" zdążył już udowodnić, że w oktagonie czuje się jak ryba w wodzie, a do tego ma predyspozycje do uprawiania sportów walki.

Teraz przyjdzie mu ["Diablo" - przyp. red.] się zmierzyć w całkowicie nowej dla siebie formule, bo to będzie jego debiut w MMA! Jednakże jak dobrze wiadomo… Każdy pojedynek rozpoczyna się w stójce

Co ciekawe, panowie zmierzą się w formule MMA, w małych rękawicach. Do tej pory bokserzy biorący udział we freak fightach bali się wychodzić poza własną strefę komfortu i toczyli pojedynki właśnie w formule boksu. Decyzja organizatorów gali zdecydowanie wpłynie pozytywnie na wyrównanie szans zawodników.