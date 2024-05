Ołeksandr Usyk przyjął w starciu z Tysonem Furym kilka mocnych ciosów , a najmocniej wstrząsnął nim w szóstej rundzie jeden z kilku w całej walce ciosów podbródkowych z prawej ręki. W tej odsłonie, na półmetku walki, to mocne uderzenie zrobiło wrażenie na 37-latku. Od razu widać było, że Ukrainiec znalazł się z sytuacji kryzysowej , ale niebezpieczeństwu zażegnał w wielkim stylu.

Prawdopodobnie to jeden z tych ciosów sprawił, że po pojedynku o wszystkie prestiżowe pasy w wadze ciężkiej, który Usyk wygrał niejednogłośnie na punkty , pojawiły się doniesienia o poważnej kontuzji. Chodziło o złamanie szczęki. Taką informację, jako pierwsi mieli "odpalić" sam "Król Cyganów" oraz jego promotor Frank Warren .