Najpierw Tyson, potem wielki powrót. Ikona boksu ogłasza. Fani czekali 9 lat
Floyd Mayweather, który od 2017 roku nie walczył zawodowo, ogłosił czwarty powrót ze sportowej emerytury. O jego pojedynku pokazowym z Mike'iem Tysonem 25 kwietnia w Demokratycznej Republice Konga było wiadomo już wcześniej, ale nadchodzi powrót do boksu profesjonalnego. Komunikat ikony to wielka sprawa. - Wciąż mam wszystko, czego potrzeba, by ustanowić więcej rekordów - twierdzi Amerykanin.
Ostatnią zawodową walkę posiadający nieskazitelny rekord 50-0 (27 KO) Floyd Mayweather stoczył w sierpniu 2017 roku. Pokonał Conora McGregora, a następnie wycofał się z profesjonalnego boksu. Od tamtego czasu prezentował się wyłącznie w walkach pokazowych: z Loganem Paulem, japońskim kickboxerem Tenshinem Nasukawą i Aaronem Chalmersem.
Jak wiadomo od kilku miesięcy, "rdzę" zrzuci kolejną "pokazówką", tym razem z samym Mike'iem Tysonem. Pisaliśmy kilka dni temu, że starcie to ma już swój oficjalny termin i miejsce - 25 kwietnia w Afryce, konkretnie w Demokratycznej Republice Konga. Dziennikarz magazynu "The Ring" Marcus Smith określił obu panów jako "prawdopodobnie dwóch najlepszych zawodników ostatnich czterech dekad".
Na tym jednak nie będzie koniec. 48-letni Mayweather ogłosił właśnie, że po hicie z "Bestią" wraca na ring zawodowy.
Wciąż mam wszystko, czego potrzeba, by ustanowić więcej rekordów. Nikt nie przyciągnie większej liczby widzów, nie będzie miał większej widowni na całym świecie i nie zarobi więcej pieniędzy na każdej gali
Mayweather wiosną zawalczy z Tysonem, a latem wróci na zawodowy ring. Ależ 2026 rok
Trzeba przypomnieć, że brał udział w trzech najbardziej dochodowych konfrontacji pięściarskich w historii, z Mannym Pacquiao, wspomnianym McGregorem oraz Canelo Alvarezem.
"Floyd po raz kolejny będzie dominował w boksie, gromadząc największą publiczność i organizując największe gale w historii. Jesteśmy dumni i zaszczyceni, że możemy to robić z naszym globalnym zespołem CSI Sports/Fight Sports. Z niecierpliwością czekamy na kolejne ogłoszenia, które zachwycą fanów i będą nadal rozwijać ten sport w 2026 roku. Podpisanie kontraktu z Floydem Mayweatherem, który ma na celu powrót do sportowej kariery, podkreśla nasze zaangażowanie w dostarczanie globalnej publiczności najbardziej znanych zawodników w tym sporcie - napisali Richard i Craig Miele we wspólnym oświadczeniu.
Mayweather ma pojawić się w ringu latem. To będzie jego czwarty powrót ze sportowej emerytury, podobnie było w 2007, 2015 i 2017 roku. Nie znamy jeszcze nazwiska jego oponenta. Brytyjski TalkSPORT sugeruje, że w spekulacjach medialnych pojawi się postać Manny'ego Pacquiao, który na razie musi się zadowolić "pokazówką" z Rusłanem Prowodnikowem (18 kwietnia).
Najbliższy okres dla boksu będzie więc gorący medialnie. Zaznaczmy też, że także w czwartym miesiącu roku wróci Tyson Fury.