Szczyt absurdów dopiero nadchodził. Do bezpośredniego spięcia pomiędzy Haneyem i Garcią doszło w czwartek na szczycie popularnego wieżowca Empire State Building. Wówczas panowie spotkali się oko w oko. Po szybkich prowokacjach niepokonany wówczas "The Dream" nie wytrzymał i odepchnął oponenta.

W końcu przyszedł moment, w którym mogły przemawiać tylko pięści, a wszystkie inne głupoty nie miały miejsca przebicia. Zdecydowanym faworytem starcia był Devin Haney, ale to nie pod jego dyktando rozpoczęła się walka. Garcia zaczął bardzo agresywnie , trafił kilka razy, przez co zszokował przeciwnika swoją postawą.

Później "The Dream" odzyskał kontrolę nad pojedynkiem i pewnie zwyciężył kilka następnych rund. Jednak nie na długo, bo w szóstej odsłownie inicjatywę ponownie przejął pięściarz z Victorville. Chwilę później doszło do pierwszego zaskoczenia tego wieczoru, Garcia ruszył z natarciem i powalił rywala na deski.

Ryan Garcia zszokował bokserski świat, ale pasa nie będzie

Od tamtej pory starcie miało bardzo wyrównany przebieg do momentu aż zaczęły się dwucyfrowe rundy. W 10. starciu "King" znowu uderza piekielnym ciosem i Haney drugi raz jest liczony. Jak się później okazało nie było to ostatnie spotkanie z deskami zawodnika z San Francisco. 25-latek leżał także w 11. rundzie, kiedy to dostał potężnym hakiem. Skończenie boju było naprawdę bliskie, ale "The Dream" za wszelką cenę chciał dotrwać do końca.