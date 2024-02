- Tyson Fury to pie*** tchórz, który zrobi wszystko, aby nie stawić czoła Usykowi. Dlatego poprosił swoją su***, aby uderzyła go patelnią w czoło - powiedział Klimas w rozmowie z dziennikarzem "The Ring". Zdając sobie sprawę, po jak dobitne sformułowanie sięgnął, od razu sam z siebie dodał: - Możesz mnie zacytować słowo w słowo. Gdy wiadomość dotarła do Ołeksandra, ten tylko się uśmiechnął. To wszystko, co zrobił. Jest zbyt silny psychicznie, żeby to go złamało

~ podkreślił Egis Klimas.