Najpierw nokaut, a później takie słowa. Pogromca Szpilki głośno to powiedział

- Artur grał moimi emocjami przed tą walką. Nie wiedziałem, co mam sobie w głowie ułożyć. Zawsze mam wszystko przemyślane, a teraz nie byłem w stanie wymyślić żadnego planu. Skontrolowałem jednak te emocje, zacząłem mocno, tak jak chciałem i się skończyło - powiedział urodzony w Pruszkowie wojownik. - Nie spałem w nocy, czułem się zajechany. Ale jak chłopaki zarzucili doping i ryknęli, to wróciła mi energia. To jest wasza wygrana, nie moja - dodał.

Dosłownie kilkanaście sekund po zakończeniu starcia Szpilka miał się nie zgadzać z przerwaniem przez sędziego, co skomentował Legionista. - Mam apel do Artura, chciałbym, żeby dzisiaj nic o tym nie mówił. Lepiej, żeby to na chłodno obejrzeć, aby nie mieć do nikogo pretensji. Na powtórce widziałem, że Artura odcięło - zaznaczył były kickbokser.