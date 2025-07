Najpierw go pochwalił, a potem znokautował. Takie słowa Salety o Adamku

Przemysław Saleta nigdy nie był szczególnie ostrożny w słowach w kontekście swoich rywali i nie tylko. Były pięściarski mistrz Europy i mistrz świata w kickboxingu nie hamował się, gdy został zapytany o ostatnie działania Tomasza Adamka. Według niego wybrał on złą drogę.

Ponad godzinna rozmowa z Jurkowskim dotyczyła wielu tematów, ale skupiona była przede wszystkim na sporcie. Saleta opowiadał o tym, że wciąż musi trenować, by jego ciało mogło po tylu obciążeniach i w tym wieku dobrze funkcjonować. W pewnym momencie temat zszedł jednak na innych zawodników znanych z silnych pięści.

Jurkowski postanowił zapytać Saletę o to, jak postrzega Adamka. "Klasa czy obciach?" - pytał "Juras", a Saleta bez wahania odpowiedział: "obciach". Szybko jednak wyjaśnił, o co mu chodziło. Postanowił przy tym docenić paru kolegów z ringu.

Przemysław Saleta skomentował udział Adamka we freak fightach

"Moim zdaniem obciach. To mówię tak szczerze i Tomek jest wielkim sportowcem. Jeśli miałbym wymienić trzech najlepszych pięściarzy w historii polskiego boksu zawodowego, no to Darek Michalczewski, Tomek Adamek i Krzysiek Włodarczyk" - rozpoczął Saleta, starając się wyjaśnić lepiej swój punkt widzenia.