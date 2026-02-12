Tyson Fury w styczniu 2025 r. ogłosił decyzję o zakończeniu kariery, a wraz z początkiem 2026 r. ją zmienił i zapowiedział powrót do ringu bokserskiego. Pewien czas temu poznaliśmy również nazwisko rywala, z którym zawalczy były mistrz świata. Już 11 kwietnia podczas gali w Wielkiej Brytanii "The Gypsy King" skrzyżuje rękawice z Rosjaninem Arslanbekiem Makhmudovem.

Tym samym przerwa Brytyjczyka od boksu trwała nieco ponad rok - ostatnią walkę Fury stoczył z Usykiem w grudniu 2024 r. Zarówno ona, jak i ich majowe starcie zakończyło się zwycięstwem Ukraińca, który posiada aż trzy główne pasy mistrza świata wagi ciężkiej.

Nowe wieści ws. głośnego rewanżu Usyka i Fury'ego. Padła konkretna deklaracja

Wiele wskazuje na to, że podwójna przegrana Fury'ego z Usykiem nie daje mu spokoju. Znany promotor, Frank Warren, w wywiadzie dla "Sky Sports" zdradził, że brytyjski bokser wznowił karierę, aby jeszcze raz podjąć się wyzwania walki z trzykrotnym mistrzem świata. 37-latek jeszcze raz chce udowodnić światu swoje umiejętności i zrewanżować się Ukraińcowi za dwie porażki.

- Chce być najlepszy. Zawsze taki był. Powiedział mi, że chce znowu walczyć z Usykiem. Moim zdaniem on nie musi walczyć. Ugruntował swoją pozycję. Ale walczy dalej i będzie świetnym uzupełnieniem sceny wagi ciężkiej - powiedział Warren.

Promotor wskazał również, że Usyk nie musi być jedynym rywalem, z którym będzie zestawiany Fury. Niedawno pas mistrzowski WBO w wadze ciężkiej wywalczył Fabio Wardley. - To dobra walka. Fabio będzie boksował pod koniec kwietnia, na początku maja. Ogłosimy, z kim będzie walczył - dodał znany promotor.

Tyson Fury, aby myśleć o przyszłych rywalach, musi się najpierw rozprawić z Arslanbekiem Makhmudovem. Zawodnik ważący ponad 118 kg z pewnością będzie starał się utrudnić Brytyjczykowi triumfalny powrót z emerytury.

Ołeksandr Usyk i Tyson Fury AFP

Ołeksandr Usyk, Tyson Fury Mohammed Saad / Anadolu / AFP, Fayez NURELDINE AFP

Ołeksandr Usyk w pierwszej walce pokonał Tysona Fury'ego MOHAMMED SAAD / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Polskie gwiazdy boksu typują wynik walki Tyson Fury - Ołeksandr Usyk 2. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport