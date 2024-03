To była tyleż niespodziewana wygrana, co niezwykle efektowna. W swoim ostatnim pojedynku Kacper Meyna (12-1, 8 KO) pokonał faworyzowanego Adama Kownackiego, który jeszcze niedawno pukał do walki o mistrzostwo świata w wadze ciężkiej, a już wkrótce ponownie wejdzie do ringu. Tym planem pięściarz z Gołubia niedawno podzielił się z dziennikarzem Interii, choć nie miał pewności, jak sytuacji się rozwinie. Teraz już poznaliśmy szczegóły.