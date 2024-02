24 lutego podczas gali KSW Epic "Góral" stanie do walki z jednym z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce zawodników MMA - Mamedem Chalidowem. Panowie zmierzą się w boksie w dużych rękawicach, co według większości ekspertów stawia Tomasza Adamka w roli wyraźnego faworyta. Takiego zdania jest m.in. znany w Polsce trener Zbigniew Raubo.

W mediach spór o walkę Adamka z Chalidowe. Ludzie dzielą się na...

- Fajna walka, z ciekawości zobaczę, jak to będzie wyglądało. Z tego względu, że tak naprawdę nie wiemy nic o Tomku Adamku. Miał pięć lat przerwy i co on w tym czasie robił? Zobaczymy, w jakiej jest formie. Dzielą ich cztery lata, ale Mamed jest cały czas w cyklu, cały czas przygotowania, cały czas walki. Może przyjąć cios i też mocno zadaje ciosy. Nie wiemy, czy Tomek Adamek będzie potrafił przyjąć cios i czy będzie w stanie oddać serią. Wszyscy znamy sposób walki Tomka, dużo przyjmuje, ale jeszcze więcej oddaje. Czy w tym stanie będzie tak samo walczył? Dlatego ta walka jest taka interesująca - stwierdził Głowacki na kanale Fansportu TV.

Ambitne plany szefa KSW. Mówi wprost o zakontraktowaniu Krzysztofa Włodarczyka

- Zapraszam go do KSW, na pewno się dogadamy co do kasy. Płacimy bardzo duże wynagrodzenia bardzo znanym zawodnikom, więc myślę, że stać mnie również na "Diablo". Zrobiliśmy już taki wyjątek dla "Różala". W tym przypadku również możemy się zgodzić na odstępstwo od reguły. Mam na myśli boks w małych rękawicach, ale na dużej gali KSW. Żeby znowu nie czekać, można o tym pogadać: KSW 100, listopad, PreZero Arena w Gliwicach, "Diablo" kontra Artur Szpilka - zaproponował.