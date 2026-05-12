Najman zaskoczył decyzją, a później nie gryzł się w język. Adamek pod ostrzałem. "Nie nadaje się"

Trudno zliczyć, który to już raz Marcin Najman wznawia swoją karierę. Pewne jest natomiast jedno. Zawodnik od lat cieszy się ogromną sympatią wśród fanów freak fightów, a jego kolejny pojedynek z Jackiem Murańskim na Prime SHOW MMA 17 z pewnością przyciągnie wielu z nich przed odbiorniki.

Obaj panowie mierzyli się już w przeszłości. Wówczas na gali Clout MMA 4 w 2024 r. lepszy od byłego boksera okazał się popularny "Muran", który znokautował go po zaledwie... 48 sekundach.

Tym razem spotkaniu zawodników w oktagonie może towarzyszyć jeszcze więcej emocji. Najman prawdopodobnie będzie chciał udowodnić wszystkim, że wspomniana porażka była jedynie wypadkiem przy pracy. - Zakuty łeb Murański toczy tych walk sporo. A mnie bardzo leży na sercu, aby się zrewanżować - zapewnił w sieci.

Najman reaguje po decyzji ws. powrotu. Nieoczekiwanie wbił szpilkę w Adamka

Prime SHOW MMA 17 odbędzie się już 13 czerwca w Częstochowie, czyli w rodzinnym mieście Najmana. Zanim jednak dojdzie do walki z Murańskim, 47-latek postanowił skomentować decyzję o powrocie z emerytury za pośrednictwem mediów społecznościowych. Zrobił to w swoim stylu, nie gryzł się w język i zaczepił... Tomasza Adamka. Legendarny bokser pewien czas temu wskazywał na możliwość stoczenia z "El Testosteronem" pożegnalnej walki w karierze.

- Były tylko dwa nazwiska, które mogły mnie ściągnąć z emerytury - muszę Wam powiedzieć, że mnie całkiem sympatycznie było na tej emeryturze - Adamek i Murański - rozpoczął.

- Adamek się obecnie do ringu nie nadaje. Ja nie wiem nawet, czy on by znalazł drogę do ringu obecnie. Jedyną drogę, jaką zna, i to na pamięć, to z reklamówką po flaszkę do sklepu. To jest jego jedyna droga, którą tak ogarnia na dziś - dodał Najman, po raz kolejny zarzucając Adamkowi nadużywanie napojów alkoholowych.

Niewykluczone, że nagły atak Najmana w stronę Adamka to po prostu budowanie fundamentów pod ich potencjalną walkę, która mogłaby się odbyć pod koniec 2026 r. - Zrobimy zakończenie w tym roku. Dokładnego terminu jeszcze nie znam, ale być może będzie to grudzień. I to będzie moje ostatnie wejście do ringu - wyznał "Góral" kilka tygodni temu w wywiadzie z Arturem Gacem z Interii Sport.

