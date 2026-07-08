Najman przerywa milczenie. Ujawnił, kiedy zawalczy z Adamkiem

Marcin Najman nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w oktagonie. 47-latek powoli wraca do treningów po kontuzji mięśnia dwugłowego uda, której doznał półtora miesiąca temu, przed hitową walką z Jackiem Murańskim. Wszystko po to, aby zmierzyć się ze swoim odwiecznym rywalem na jednej z następnych gal Prime MMA.

Okazuje się jednak, że "Muran" nie jest jedynym zawodnikiem, z którym popularny "El Testosteron" zamierza zawalczyć do końca tego roku. Na celowniku Najmana znalazł się także Tomasz Adamek, a więcej szczegółów na temat starcia z legendą polskiego boksu zdradził on sam w jednym z ostatnich wpisów na platformie X.

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Najman już się nie kryje. Wprost o walce z Adamkiem

W nocy z 7 na 8 lipca Najman podzielił się z fanami nagraniem z lekkiego rozruchu po kontuzji. - Dziś pierwszy rozruch po kontuzji. Do końca lipca luźna gimnastyka. Od sierpnia chyba jeden z ostatnich obozów przygotowawczych. Nie będę się zarzekał, bo to czasem silniejsze ode mnie, ale 2026 może być już ostatnim rokiem moich startów - napisał.

47-latek nie poprzestał tylko na informacji o powrocie do zdrowia. Nad materiałem z maty treningowej pojawił się także opis, z którego jasno wynika, że Najman już jesienią podejmie rękawice z Murańskim, a w grudniu przystąpi do rywalizacji w walce pożegnalnej Adamka.

- Dwie walki, Murański na jesieni, to trzeba dokończyć, ja się nie będę z nim p*******ł, ja go po prostu znokautuje. A w grudniu, jak nic nie pokrzyżuje planów, zbije Adamka. Po tym będę mógł odejść jako zawodnik spełniony - dodał.

Warto odnotować, że jedyną organizacją, w której może się odbyć starcie Najman - Adamek, jest Fame MMA. Obaj zawodnicy w dalszym ciągu są formalnie związani kontraktem z freak fightowym gigantem. Niewykluczone zatem, że ten postanowi wykorzystać medialność wspomnianego zestawienia i zorganizuje galę w miesiącu okrągłych, 50. urodzin legendy boksu.

Marcin Najman Lukasz Telus AKPA

Tomasz Adamek Grzegorz Wajda/REPORTER AFP

Marcin Najman AKPA





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