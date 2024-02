Najman przemówił po walce Adamek - Chalidow. "Uczą się od Cesarza"

Wielkie emocje w walce Adamek - Chalidow. Nagła kontuzja zakończyła pojedynek

Tak też 24 lutego, na gali XTB KSW Epic w PreZero Arenie Gliwice, obaj panowie wyszli do oktagonu, walcząc jednak na zasadach bokserskich - to było przede wszystkim wyzwaniem dla Chalidowa, przyzwyczajonego do starć w formule MMA. Trzeba przy tym przyznać, że urodzony w Czeczeni wojownik w pewnej chwili się zapomniał i... powalił Adamka z użyciem chwytu, za co został ukarany ujemnym punktem.