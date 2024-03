Poważny konflikt, huczne zapowiedzi i agresywne zachowania podczas media treningu. Walce Marcina Najmana z Jackiem Murańskim podczas Clout MMA 4 towarzyszyła otoczka charakterystyczna dla gal freak fightowych, choć na ogromną skalę. Dość powiedzieć, że panowie do face to face musieli stanąć w specjalnie przygotowanej do tego klatce, a oddzielała ich gruba pleksa. Konflikt był tak zażarty, że zawodników dodatkowo otaczał kordon ochroniarzy.

