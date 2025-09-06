Marcin Najman kontra Tuszol było jednym z najbardziej wyczekiwanych pojedynków gali FAME 27: KINGDOM, która odbyła się w PreZero Arenie w Gliwicach. Starcie zakontraktowano jako walkę w formule MMA.

Najman to "Cesarz" polskich freakfightów i jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci sportów walki w Polsce, od lat przyciąga uwagę fanów zarówno swoją postawą w oktagonie, jak i poza nim. "Tuszol", twórca internetowy i influencer, który w ostatnich latach przebojem wszedł do świata freakfightów.

Dla Najmana pojedynek ten miał wymiar symboliczny, był kolejną okazją, by pokazać się na dużej scenie i udowodnić, że wciąż potrafi przyciągać uwagę całego środowiska. "Tuszol" z kolei traktował walkę jako szansę na dobry zarobek i umocnienie swojej pozycji w świecie freakfightów.

Tym razem bój nie skończył się w mniej niż minutę, co więcej na twarzy Najmana było widać wielkie skupienie. "Tuszol" zaatakował szarżą, ale "Cesarz" mimo wszystko zdołał uniknąć tarapatów. W połowie rundy było widać, że coś się stało z nogą reprezentanta Bungee. "El Testosteron" chciał zaatakować, ale odpuścił. Później poszedł jeszcze po sprowadzenie i zapisał sobie rundę na swoje konto.

W drugiej rundzie Najman poczuł, że ma zwycięstwo w rękach, więc obalił przeciwnika. Ten jednak zaskoczył, będąc na plecach, zapiął dźwignię na staw łokciowy (balachę) i poddał "Cesarza", notując kolejne zwycięstwo w organizacji FAME.

