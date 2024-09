Najman grzmi ws. powodzi, wbija szpilę politykom. "Ludzie nie są głupi”

Już od tygodnia południowo-zachodnia część naszego kraju walczy z powodziami, będącymi efektem ulewnych opadów deszczu. Te natomiast przybyły do Europy centralnej wraz z niżem genueńskim. Jest to - warto zaznaczyć - ten sam niż, który w 1997 roku spowodował ogromną powódź, w wyniku której mocno ucierpiał m.in. Wrocław. Tym razem sytuacja wydaje się równie groźna, jeśli nie groźniejsza. W województwie dolnośląskim, śląskim i opolskim ogłoszono stan klęski żywiołowej, wiele miast znalazło się pod wodą, a ludzie stracili dach nad głową i musieli ewakuować się z zalanych miejscowości. Co więcej, w wielu przypadkach domy zostały zniszczone do tego stopnia, że nie będzie możliwości, aby po opadnięciu wody mieszkańcy wprowadzili się do nich ponownie.

