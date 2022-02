Najbliższy rywal Mariusza Wacha: Nie walczyłem dotąd z kimś tak dużym

Rosyjski król nokautu w sobotnią noc będzie bronił pasów NABA i NABF. Mierzy blisko dwa metry wzrostu (197 cm), waży blisko 120 kilogramów, ale podopieczny Piotra Wilczewskiego jest jeszcze większy. Choć oczywiście faworytem będzie rosyjsko-kanadyjski niszczyciel.

- Wach jest naprawdę wielkim gościem, po raz pierwszy zawalczę z kimś wyższym i zapewne cięższym niż ja. A do tego ma bardzo dobrą i twardą szczękę oraz wielkie doświadczenie. Mierzył się z wieloma mistrzami i radził sobie naprawdę dobrze w niektórych z tych walk, będzie więc dla mnie dobrym testem, a także gwarantem dobrej walki dla kibiców. Nie nastawiałem się podczas przygotowań na żadną konkretną technikę czy akcję, po prostu, jak zwykle, trenowałem bardzo ciężko, troszkę tylko dopasowując przygotowania pod rozmiary Wacha. Na pewno jestem na niego dobrze przygotowany i gotowy - zapowiada duży faworyt tego pojedynku.

Boks. Machmudow kontra Wach w Montrealu

- Zeszły rok był bardzo ważny dla mojego rozwoju. Znokautowałem w pierwszych rundach Pavla Soura i Erkana Tepera. Nie trwały może zbyt długo, ale na końcu najważniejszy jest rezultat - dodał Machmudow.

- To bardzo ważny pojedynek dla Arsłanbeka. Wach to ceniony i bardzo twardy bokser, który w końcu może dać mojemu zawodnikowi więcej rund. Polak to dobrze poukładany i doświadczony zawodnik, może więc stanowić spore zagrożenie. W roku 2022 postaramy się o awans w rankingach, które dadzą nam walkę o mistrzostwo świata wagi ciężkiej. Wierzymy, że Arslanbek jest już gotowy na mistrzów - stwierdził Camille Estephan, promotor Machmudowa.

Boks Machmudow - Wach. Gdzie oglądać?

Walka Arsłanbek Machmudow - Mariusz Wach odbędzie się w Montrealu w nocy z soboty na niedzielę polskiego czasu. Wydarzenie skomentują Janusz Pindera i Piotr Jagiełło. Początek transmisji na żywo w TVP Sport o godzinie 1:00.