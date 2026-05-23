O wygibasach organizacji, które do niedawna trzęsły zawodowym boksem, pisałem już w niedawnym materiale. Nieprzypadkowo używam czasu przeszłego, bo sytuacja zmieniła się diametralnie z chwilą, gdy do boksu wszedł kapitał z Arabii Saudyjskiej, którego dysponentem jest tamtejszy minister Turki Alalshikh.

To spowodowało, że wielkie waśnie pomiędzy czterema największymi graczami przestały się liczyć, bo zaczęła przemawiać siła pieniądza. A to spowodowało, że zaczęły się opłacać interesy pomiędzy największymi grupami, dzięki czemu będący w letargu boks na nowo ożył. I zaczęły pojawiać się największe walki, także te o unifikacje wszystkich pasów w danych kategoriach wagowych.

Przed nami jest jednak "dziwoląg", bo tak należy patrzeć na konfrontację najlepszego pięściarza świata bez podziału na kategorie wagowe, czyli Ołeksandra Usyka z bokserskim naturszczykiem, jakim jest były gigant kickboxingu Rico Verhoeven. Wracamy jednak do tego samego mianownika, czyli pieniędzy. Ukrainiec ma trochę argumentów w tym, że do tej pory toczył te walki, które mu nakazano, a teraz poszedł nieco pod prąd. Jednak umówmy się - gdyby tutaj do podniesienia z ringu nie było ogromnych pieniędzy, to 39-letni superczempion nawet by się nie wygłupiał.

Dotąd, w swoim biznesowym zacięciu, najbardziej w otwarte karty zagrała WBC, od początku ogłaszając, że ten pojedynek odbędzie się o mistrzowski pas. Przestało się liczyć to, że Holender jedyną walkę stoczył w 2014 roku.

Piruety robi federacja IBF, a rzutem na taśmę jasne stanowisko postanowiła zająć WBA. Wahania i rozważania przeważyły na stronę pełnego usankcjonowania pojedynku w Egipcie. Wcześniej walka miała być mistrzowska... tylko dla Usyka. Czy ta zmiana zdania kogokolwiek zadziwia? Ludzi, którzy interesują się boksem, zupełnie nie. Z kronikarskiego obowiązku zaznaczmy, że World Boxing Association ma siedzibę w Panamie, a jej prezydentem jest Gilberto Mendoza Jr.

A zatem ostatecznie w stawce walki znajdą się trzy tytuły: WBA, WBC oraz pas The Ring. Transmisja gali na platformie DAZN w płatnym systemie pay-per-view. Można spodziewać się, że bohaterowie walki wieczoru wyjdą do ringu około północy polskiego czasu.

Ołeksandr Usyk tu w walce z Danielem Duboisem

Rico Verhoeven (z prawej) Maurice van Steen





