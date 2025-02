Bez Polek i bez Imane Khelif. Algierka wykluczona z mistrzostw świata

Płeć Khelif, a także jej wyniki badań hormonalnych są obiektem nieustannej dyskusji w mediach, a także polemiki nad zasadami panującymi w boksie. Nie brakuje głosów, że Algierka nie powinna w Paryżu zostać dopuszczona do rywalizacji z innymi kobietami. Spore grono broni jednak 25-latki, dla której jest to wyjątkowo trudna sytuacja.

Poważne obiekcje wzbudza fakt, że IBA do dzisiaj nie pokazała twardego dowodu na to, że badania pogrążyły Imane Khelif, a także Lin Yu-ting. To dlatego Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie miał podstaw, by wykluczyć je z olimpijskich zmagań we Francji. A tam obie, w dwóch różnych kategoriach wagowych, sięgnęły po złote medale.