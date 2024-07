Fani boksu odliczają dni do 21 września, kiedy to na londyńskim Wembley odbędzie się starcie dwóch Brytyjczyków - Anthony'ego Joshuy i Daniela Dubois. Stawką pojedynku będzie zwakowany przez Ołeksandra Usyka z powodu braku obowiązkowej obrony pas federacji IBF. - Anthony, Daniel, wiem jak istotny jest dla was ten pas IBF. To jest mój prezent dla was - mówił Ukrainiec w filmiku ogłaszającym jego ruch.

