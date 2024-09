Podczas piątkowego ważenia przed sobotnim pojedynkiem o mistrzostwo świata IBF w wadze ciężkiej pomiędzy Anthonym Joshuą i Danielem Dubois nie doszło do żadnych incydentów, choć oczywiście ochrona była w gotowości podczas podejścia obu pięściarzy do "face to face'a". Obaj Brytyjczycy to dżentelmeni, ale w ringu dyplomacji już nie będzie. Sam Dubois zaczyna sugerować, że jest w stanie zrobić wszystko, by wygrać. Wliczył w to m.in. zabronione uderzenie głową.