Oprócz pojedynku o chwałę i tytuł mistrzowski, obaj zawodnicy mają jeden wspólny cel - zmobilizować swoich fanów, by kupowali licencje pay-per-view. To od liczby sprzedanych dostępów do oglądania zależy, o ile powiększą się ich wypłaty. Jak podaje serwis Sporty Salaries, Joshua bez względu na wynik konfrontacji i sprzedanych PPV ma zagwarantowane 6 milionów funtów, a Dubois ok. 3,5 mln.