Joshua i Wilder wydają się być najbliżej Fury'ego i Usyka pod względem poziomu sportowego. Choć "AJ" przegrał w 2021 i 2022 r. z Ukraińcem i stracił wtedy cztery pasy, to nie traci nadziei na powrót na szczyt. Miał świadomość, że na szczycie kategorii dojdzie do pojedynku gigantów. Skupił się na dużej aktywności ringowej, przypominaniu o swojej gotowości do osiągania wielkich wyników - sobotnia walka z Otto Wallinem będzie jego trzecią w tym roku. Poprzedni raz tak często był w ringu w 2016 roku. W latach 2019-22 ograniczał się do jednej walki na dwanaście miesięcy.