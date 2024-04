Na walce Tysona i Paula się nie skończy. Sportowe eventy to ich nowy cel

Na serialach i filmach jednak się nie skończyło. 14 listopada 2023 roku Netflix zdecydował się na pierwszą w historii transmisję "na żywo" na tej platformie. Tego dnia największe gwiazdy Formuły 1 - Alexander Albon, Pierre Gasly, Carlos Sainz i Lando Norris - połączyli siły ze światowej sławy golfistami - Maxem Homą, Justinem Thomasem, Tonym Finau i Rickiem Fowlerem - i wzięli udział w rywalizacji na polu golfowym w Las Vegas. Netflix Cup, a więc mini zawody golfowe, wygrała ostatecznie para Carlos Sainz - Justin Thomas. Po udanym streamingu "The Netflix Cup" nadeszła pora na kolejny event. Tym razem powód do szczęścia mieli fani tenisa - 3 marca odbyła się bowiem transmisja na żywo "The Netflix Slam", podczas którego na korcie zmierzyli się Rafael Nadal i Carlos Alcaraz.