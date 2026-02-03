- Arturze, nasz przyjaciel, mistrz Marian Kasprzyk zakończył swoje ziemskie życie - to były pierwsze słowa, które w telefonicznej rozmowie przekazał mi Józef. Mówił to w tak delikatny sposób, ważąc każde słowo, iż nie byłem w stanie w pierwszym odruchu rozsądzić, czy to już jawa, czy jeszcze sen. Tą noc, podczas której Józef nie zmrużył oka ani na sekundę, miałem bardzo niespokojną. Spałem wyjątkowo źle...

Nic nie wskazywało, że mistrz Kasprzyk dotrze do mety. "Zaczęło się cudownie"

Tak, jestem szczęściarzem. Miałem ten przeogromny przywilej, że - co podkreślałem do wczoraj na każdym kroku - najstarszy żyjący polski mistrz olimpijski, obdarzył mnie serdeczną relacją. "Witam, witam naszego przyjaciela" - nierzadko tymi słowami nasze telefoniczne rozmowy rozpoczynał legendarny pięściarz, a żegnał się najczęściej tak: "niech cię błogosławi Matka Boża, dobry człowieku".

"Pana Marianka" (to była moja forma serdeczności) poznałem blisko 20 lat temu, zaraz na początku swojej dziennikarskiej drogi, bowiem od początku boks był mi najbliższą dyscypliną sportu. Na przestrzeni tego czasu odbyliśmy niezliczoną ilość rozmów, w cztery oczy i telefonicznie. Jednak w sposób szczególny zbliżyła nas do siebie wizyta, którą złożyłem coraz bardziej słabnącej fizycznie legendzie sportu 8 stycznia 2025 roku. Przywieziony z mieszkania przy ulicy Wadowickiej w Bielsku Białej reportaż, do przeczytania którego zachęcam wszystkich, już na zawsze będzie mógł być świadectwem. Świadectwem, jak wyjątkowym sportowcem i człowiekiem po gigantycznej przemianie był mistrz olimpijski z 1964 roku z Tokio, brązowy medalista olimpijski z 1960 roku z Rzymu oraz trzeci zawodnik mistrzostw Europy z 1961 roku z Belgradu.

Życiorys Mariana Kasprzyka zasłużył na wieczną pamięć. Jest w nim mnóstwo wzlotów i upadków; wielkich zwycięstw, ale i nie mniejszych dramatów. To droga nieodżałowanego mistrza szermierki na pięści do ostatecznego triumfu. Zwycięstwa człowieka. Nawet w ukochanym sporcie nie okazał się być takim mocarzem, jak w wierze, gdy w chwilach osobistych dramatów najpierw nakierował swoje życie na relacje z Bogiem, a później trwale je umocnił. Najpierw stanął w obliczu własnej choroby nowotworowej, by od czasu poważnej operacji nie przestawać mówić: "jestem pusty w środku, ale pełny duchowo". Drugim ewangelicznym krzyżem była ciężka choroba żony Krysi. Jako mężczyzna zdał ten najtrudniejszy egzamin ze słów przysięgi małżeńskiej, opiekując się praktycznie 24 godziny na dobę coraz bardziej przykuwaną do łóżka, cierpiącą na stwardnienie rozsiane ukochaną. Trwał przy niej do końca, zmarła w 2001 roku.

2 lutego nic nie wskazywało na to, że mistrz dotrze do mety.

- Wszystko zaczęło się cudownie. Byliśmy na obiadku w naszym zaprzyjaźnionym hotelu. Był pyszny posiłek, do tego kawka i ciasteczko. Gdy wróciliśmy do mieszkania, mistrz nagle mówi do mnie, że idzie się położyć. A to niespotykane, żeby on nie zjadł kolacji. Choć byliśmy po jedzonku, to normą było to, że wieczorem, po powrocie, jakaś kanapka zawsze musiała być - zawiesza głos przyjaciel Józef, który od długich lat był wiernym towarzyszem w życiu legendy. Z każdym rokiem angażował się coraz bardziej, bo tego wymagał stan zdrowia pana Mariana. Wciąż poruszał się o własnych siłach, ale należało go asekurować, a przy bardziej wymagającej pogodzie lub nasilającym się bólu biodra, które w ostatnim czasie było jednym z największych utrapień, konieczne było branie go pod rękę.

- I dochodzi do takiej sytuacji, że kładzie się, a po chwili wstaje. Gdy wrócił z łazienki, poszedłem do niego, natarłem mu czoło amolem i powiedziałem: "mistrzuniu, weź się prześpij". Wszedłem do kuchni, a tu coś uderzyło. Idę, a on spadł z wersalki - relacjonuje Józef.

Decyzja była błyskawiczna, na miejsce wezwał karetkę pogotowia, do mieszkania weszło trzech ratowników. I zaczęli toczyć walkę o to, aby przywrócić akcję serca. - Siedząc w drugim pokoju zasłyszałem, że pojawia się tętno, czyli jest nadzieja. Przez 40 minut, może godzinę robili co w ich mocy, kończąc czynności krótko przed północą - ubolewa przyjaciel.

Pan Marian miał jeszcze spory głód życia. Od pewnego czasu wiedziałem, jako jedna z niewielu osób, iż trwają przymiarki i wstępne działania, aby w jednej z najbliższych jego sercu miejscowości, w Rajczy, zorganizować turniej im. Mariana Kasprzyka. Spiritus movens przedsięwzięcia był Józef Sojka, a jego pomysł wspierały osoby decyzyjne i dysponujące takimi możliwościami. Wychodził bowiem ze słusznego założenie, aby tego typu wydarzenie odbyło się za życia herosa boksu, a nie było - jak to ma z reguły miejsce - dopiero pośmiertnym memoriałem. Nie zdążyli...

Zawierzył życie Matce Bożej. Odszedł w dniu maryjnego święta

Mistrz Kasprzyk ponad trzy dekady temu zawierzył swoje życie Matce Boskiej. Przejmująco opowiadał o tym, jak jego "cienka modlitwa stawała się coraz bardziej gorliwą rozmową z Bogiem", a rozliczając się z popełnionych grzechów płakał rzewnymi łzami. Intymna relacja duchowa do końca powodowała, że okazywał emocje.

- Czasami weźmie mnie płacz. Nie, jak u małego dziecka, tylko taki dorosłego mężczyzny. I nieraz sobie myślę i sam siebie pytam: "Boże, gdzie ja byłem? Gdzie ja byłem przez te wszystkie lata"? Zapytałem się, dlaczego kiedyś mi uciekł, a on odpowiedział: "to ty mi uciekłeś". To ja obierałem niewłaściwe drogi i się od niego oddalałem. Zrozumiałem, że długo błądziłem w życiu. Nieraz przypomni mi się coś nieprawidłowego i zastanawiam się, dlatego wtedy tak uczyniłem. Gdybym to wcześniej zrozumiał, trochę inaczej by człowiek postępował. I teraz proszę go codziennie, by ode mnie nie uciekł - mówił mi w trakcie pamiętnego spotkania. Po raz ostatni, spędzając ze sobą kilka godzin, spotkaliśmy się 6 sierpnia zeszłego roku.

Kilka dni wcześniej jego meblościanka opustoszała z ostatniego, najcenniejszego medalu. Po dwóch olimpijskich trofeach, jako wotum wdzięczności rozstał się z "krążkiem" z mistrzostw Europy z 1961 roku. - To część mnie, oddałem kawałek serca - wzruszył się legendarny pięściarz, z którym spotkałem się w sanktuarium w Rajczy, gdzie w specjalnej gablocie, przy ołtarzu, można podziwiać jego dwa medalowe wota. Od tego momentu nabierają one jeszcze bardziej szczególnego znaczenia i symboliki.

W jego mieszkaniu, pośród niezliczonej ilość medali, pucharów, pamiątek, prezentów, wiele było i jest dowodów maryjnego kultu w formie dużych obrazów. Matka Boska tuląca do serca malutkiego Jezuska, święta rodzina, Niepokalana Maryja, Matka Boża Częstochowska, a także ciąg czternastu kolejnych fotografii, ilustrujących mękę i śmierć pańską, czyli całe misterium drogi krzyżowej.

Śmierć mistrza olimpijskiego nastąpiła w święto Ofiarowania Pańskiego (Matki Boskiej Gromnicznej)... Odszedł spokojnie, bez dodatkowego bólu i cierpienia...

- Drogi Arturze, w tym całym bólu, tak samo z pewną pogodą ducha patrzę. Ja to odebrałem tak: na taką śmierć trzeba sobie zasłużyć - stwierdził Józef, dzieląc się osobistym wyznaniem. - Pierwszą osobą, która zmarła na moich oczach, był mój tatuś. Drugą jest mistrz.

Swoją wolą mistrz nie spocznie choćby w Alei Zasłużonych na warszawskich Powązkach, ale znów będzie obok swojej najukochańszej Krysi. - Urna z prochami mistrza ma zostać złożona na cmentarzu w Kamienicy, w tym samym grobie, gdzie pochowana została jego żona - mówi Józef.

Dzisiaj miałem odbyć rozmowę telefoniczną z panem Mariankiem. Pragnąłem mu przekazać, że w środę podróż na zimowe igrzyska olimpijskie do Włoch wezmę ze sobą podarowany mi, a wykonany własnoręcznie przez niego różaniec olimpijski (z paciorkami w pięciu kolorach). Oczywiście pojedzie ze mną, ale symbolika tego poświęconego amuletu będzie od tej chwili dużo głębsza.

- Już zawsze będę mówił w liczbie mnogiej. Będziemy kibicować tobie oraz z całego serca naszym sportowcom, by medale olimpijskie z Włoch przyjechały na naszą cudowną, polską ziemię. Arturze, chcę byś wiedział, że twoja ogromna empatia była dla mistrza szczególna. Gdy tylko mu mówiłem: "mistrzuniu, dzwonimy do dziennikarza Artura", od razu reagował: "do tego z Krakowa, fajny chłopak".

Artur Gac

Marian Kasprzyk na terenie sanktuarium w Rajczy. Tam spotkaliśmy się w sierpniu 2025 roku Artur Gac PUSTE

Marian Kasprzyk w środku, z lewej przyjaciel Józef Sojka, z prawej ks. Andrzej Zawada, proboszcz Sanktuarium Matki Bożej Kazimierzowskiej Artur Gac PUSTE

Mistrz olimpijski 85-letni Marian Kasprzyk i próbka jego wielkich akcji. WIDEO Artur Gac INTERIA.TV