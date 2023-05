Rosjanie kuszą wielkimi pieniędzmi

Z członkostwa w IBA zrezygnowało już kilka nacji, na czele z Amerykanami, którzy wstąpili do World Boxing , organizacji mającej zastąpić dotychczasową federację kierowaną przez protegowanego Władimira Putina Umara Kremlowa. Ta z kolei robi wszystko, by zachować swoją pozycję. Ma do tego spore fundusze.

Polak wyłamał się z bojkotu

"No niestety nie możemy tego startu w MŚ w boksie zaliczyć do udanych. Po wygranej pierwszej rundzie z reprezentantem Japonii i doprowadzeniem Japończyka do liczenia w drugiej rundzie, górę wzięła młodość, chcąc wygrać walkę przed czasem zapomniał o obronie i nadział się zaraz na pierwszą kontrę, po której sam był liczony i po liczeniu nie odpuścił i kolejna kontra doprowadziła do przerwania walki. Ale kto się nie sparzył nie będzie uważał. Sam pamiętam jak w tym wieku też byłem na deskach później przez dwadzieścia lat już nikt mnie nie znokautował. Co nas nie zabije to nas wzmocni" - napisał na swoim profilu na Facebooku Krzysztof Szot, były pięściarz i reprezentant kraju, ojciec Oliwera, który pojechał z synem do Taszkientu.