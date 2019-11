Były zawodowy mistrz Europy wagi junior ciężkiej Mateusz Masternak oficjalnie został zgłoszony do mistrzostw Polski w boksie, które w dniach 24-29 listopada odbędą się w Opolu. Zamknięto już listę startową, która liczy 178 nazwisk pięściarzy w ośmiu wagach olimpijskich.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Boks. Wielki pojedynek w ringu i wielki gest poza nim. Zwycięzca pożyczył przegranemu puchar. Wideo INTERIA.TV

"Wracam do boksu olimpijskiego, aby zdobyć medal w igrzyskach w Tokio. To moje wielkie marzenie" - powiedział przed kilkoma tygodniami Masternak, który będzie występował w barwach RUSHH Kielce. W pięściarstwie amatorskim nie było go od 13 lat.

Reklama

Masternak przygodę z boksem rozpoczął w KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, a później walczył w Gwardii Wrocław. W 2006 roku podpisał profesjonalny kontrakt. Już dwa lata później zdobył pas młodzieżowego mistrza świata federacji WBC. W 2012 roku został mistrzem Europy. Na zawodowych ringach stoczył 46 pojedynków, z których wygrał 41.

32-letni Masternak wystąpi w Opolu w kategorii ciężkiej (91 kg), w której będzie rywalizowało 19 zawodników. Zgłoszeni są również m.in. broniący tytułu Michał Soczyński (Paco Lublin) oraz brązowi medaliści MP: z 2018 roku w Karlinie Bartłomiej Krasuski (1927 Broń Radom) i edycji 2017 w Człopie Andrzej Kołton (KSZO Ostrowiec Świętokrzyski).

Bardzo ciekawie zapowiadają się również zmagania w wadze 63 kg z udziałem aktualnych mistrzów kraju Radomira Obruśniaka (dotąd w 60 kg), ćwierćfinalisty mistrzostw świata Damiana Durkacza (64 kg) oraz medalisty mistrzostw kontynentu i Igrzysk Europejskich Mateusza Polskiego (64 kg).

W zawodach mogą rywalizować bokserzy w wieku od 19 do 40 lat.