MMŚ w boksie. Jakub Straszewski ze srebrnym medalem, jak Andrzej Gołota

Niespełna 18-letni Jakub Straszewski młodzieżowym wicemistrzem świata. W finale kategorii ciężkiej Polak przegrał jednogłośnie na punkty z Kubańczykiem Jorge Luisem Felimonem Lobainą, przy czym rozpoczął bardzo obiecująco.

Pierwsza runda rozpoczęła się bardzo obiecująco, Polak od początku bardzo pewnie wszedł w walkę. Momentami dawał się zamykać przy linach, ale bardzo ładnie wychodził z trudnych sytuacji. Przy tym bardzo dobrze wyprowadzał ciosy, różnicując ich płaszczyznę. A pod koniec pokazał klasę, gdy ze zwarcia wyszedł mocnym ciosem na głowę rywala. To starcie nasz zawodnik wygrał u sędziów 3-2.



Kubańczyk wiedział, że na kolejne straty nie może sobie pozwolić, dlatego drugą odsłonę rozpoczął z bardzo dużym animuszem. Ruszył agresywnie, ale Straszewski nadal starał się realizować swoją taktykę. W końcu jednak Kubańczyk bardzo celnie trafił naszego zawodnika na tułów.



Ten cios odebrał Straszewskiemu oddech, Kubańczyk to zauważył i ruszył z mocnymi ciosami na głowę. Polak to wyraźnie odczuł i sędzia przystąpił do liczenia. Od tego momentu Polak już był w odwrocie, a rywal starał się dopełnić dzieła. I po raz drugi sprawił, że arbiter zaczął liczyć zawodnika Championa Włocławek. Drugą rundę Polak przegrał na kartach punktowych do wiwatu.



Do ostatniej odsłony Straszewski przystąpił już zmęczony, ale bardzo ambitnie starał się dotrwać do końca. O złapaniu rytmu nie było już mowy, ale Straszewski zdołał wytrwać do końcowego gongu i z podniesioną głową mógł sobie pomyśleć: jestem młodzieżowym wicemistrzem świata!



Areną zmagań była Hala Legionów w Kielcach, przy ulicy Leszka Drogosza, niegdyś wyśmienitego pięściarza w talii Feliksa "Papy" Stamma. Nieżyjący już brązowy medalista olimpijski i trzykrotny mistrz Europy, ze względu na unikatowy styl nazywany "Czarodziejem ringu", gdzieś z góry mógł z dumą patrzeć na poczynania swojego nastoletniego rodaka...