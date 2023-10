Młody zawodnik przegrał walkę z białaczką. Miał tylko 22 lata

Nawet nie wiem, ile pieniędzy będzie nam potrzebne. To dla mnie całkiem nowa sytuacja. Mój syn jest teraz w klinice, gdzie go odżywiają dojelitowo. Ja przechodzę szkolenie, gdyż syn niedługo wróci do domu i trzeba się będzie nim zajmować całodobowo. Jako sportowiec ważył 106 kg, teraz 56. Trzeba go odżywić i postawić na nogi. Wszystko spadło na mnie z taką siłą

~ przekazała wówczas.