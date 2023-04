Młoda gwiazda polskiego boksu w żałobie. „Kocham cię”

- Powiem szczerze, że nasz chłopak będzie miał w finale ciężko. W tym wieku, tyle miesięcy różnicy, to spora przewaga - mówił w rozmowie z Interią Gołota ( całość TUTAJ! ), po tym, jak porównaliśmy metrykę obu zawodników. "Andrew" podejrzewał, że starszego aż o 16 miesięcy Kubańczyka może w tym pojedynku premiować większa tężyzna fizyczna. Najsłynniejszy polski pięściarz zawodowy dokładnie wiedział, co mówi...

Gołota, były czterokrotny pretendent do tytułu mistrza świata, dostrzegał duży atut w boksie zawodnika z Włocławka. - Patrząc na technikę, baza u Polaka jest. To na pewno. Teraz trzeba z głową budować tężyznę fizyczną. Należy pamiętać, że to młody chłopak, więc ciężarów jeszcze nie może podnosić. Ale na przykład podciąganie się, robienie pompek, skłony na brzuch i inne ćwiczenia - to wszystko spokojnie może robić. Na razie oczywiście powinien bardziej budować siłę wykorzystując własną masą ciała, bo jest w procesie rozwijania się - tymi cennymi radami wówczas podzielił się "Andrew".