Savannah Marshall jako pięściarka osiągnęła ogromny sukces

Savannah Marshall szykuje się na debiut w MMA

Savannah Marshall z niecierpliwością oczekuje pierwszej walki jako zawodniczka MMA. "To ekscytujące, nowe. To coś, co naprawdę mnie interesuje. (...) Czasami na treningach czuję się dobrze i myślę, że teraz już mi to wychodzi, a innym razem myślę sobie: Jestem w tym okropna. (...) To dla mnie ekscytujące, bo to coś nowego. To w końcu MMA - masz kickboxing, judo i zapasy, a więc jest to mieszanka wszystkich sportów walki, których nigdy nie próbowałam" - ujawniła w rozmowie ze Sky Sports.