Mistrzowski sukces. Szeremeta sama z dumą ogłasza. Mogła świętować

Julia Szeremeta ma za sobą nieudany kwietniowy występ na Pucharze Świata w Brazylii. Nasza fighterka sensacyjnie odpadła już po pierwszej walce, w której lepsza okazała się urodzona w Kazachstanie, a reprezentująca Węgry Vlagyiszlava Kukhta.

- Jej pojedynek nie był jakoś bardzo słaby, tylko dosyć dobry. Mniej więcej na tym samym poziomie, jak Julka walczy w ostatnim czasie. A ona przecież nie ukrywa, że nie jest w szczytowej formie, nie robi ekstremalnie mocnych przygotowań, tylko traktuje Puchary Świata dużo luźniej niż inni. W dodatku w Brazylii trafiła na bardzo dobrze przygotowaną zawodniczkę, dlatego przy równej walce nie zawsze będzie się udawało wygrać - tłumaczył porażkę swojej podopiecznej na łamach Interii trener kadry Tomasz Dylak.

Julia Szeremeta miała okazję do świętowania. Wszystko przez Roberta Lewandowskiego i spółkę

W poniedziałek Julia Szeremeta pojawiła się w studiu radia VOX FM. A rozmową z naszą reprezentantką i srebrną medalistką paryskich igrzysk olimpijskich sprzed dwóch lat wcale nie rozpoczęła się od spraw związanych z boksem, a od wyboru, przed jakim stanęli w niedzielny wieczór telewidzowie w całej Polsce.

- Oglądałaś "Taniec z gwiazdami" czy mecz FC Barcelona - Real Madryt? - zapytano na wstępie Julię Szeremetę.

- No, to drugie - odpowiedziała wprost 22-latka.

Jestem akurat właśnie kibicem FC Barcelony, To chyba mój ulubiony klub

Nie dziwne więc, że nasza pięściarka była zadowolona z niedzielnego triumfu "Dumy Katalonii" z Realem Madryt 2:0, po którym wraz z pozostałymi fanami klubu Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego mogła świętować zdobycie tytułu mistrza Hiszpanii.

- Mecz - klasa, perfekcyjnie. Piękna brameczka. Real nie miał żadnych szans. W ogóle się nie pokazali - podsumowała przebieg "El Clasico" Julia Szeremeta.

Julia Szeremeta

Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny

