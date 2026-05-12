Mistrzowski sukces. Szeremeta sama z dumą ogłasza. Mogła świętować

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Julia Szeremeta odwiedziła w tym tygodniu studio rozgłośni VOX FM, a podczas rozmowy na antenie mówiła nie tylko o boksie. Już na samym starcie nasza srebrna medalistka olimpijska sprzed dwóch lat przyznała, że w weekend miała okazję do świętowania. A chodzi o nie byle co, bo tytuł mistrza kraju. Celebra dotyczyła jednak nie jej własnego triumfu, bo tym razem 22-latka miała okazję wcielić się w rolę wiernej fanki. A to w związku ze swoimi kibicowskimi preferencjami, które publicznie ogłosiła.

Julia Szeremeta w niebieskim stroju bokserskim z orłem, z podniesioną w górę ręką na ringu.
Julia SzeremetaMOHD RASFAN / AFP AFP

Julia Szeremeta ma za sobą nieudany kwietniowy występ na Pucharze Świata w Brazylii. Nasza fighterka sensacyjnie odpadła już po pierwszej walce, w której lepsza okazała się urodzona w Kazachstanie, a reprezentująca Węgry Vlagyiszlava Kukhta.

- Jej pojedynek nie był jakoś bardzo słaby, tylko dosyć dobry. Mniej więcej na tym samym poziomie, jak Julka walczy w ostatnim czasie. A ona przecież nie ukrywa, że nie jest w szczytowej formie, nie robi ekstremalnie mocnych przygotowań, tylko traktuje Puchary Świata dużo luźniej niż inni. W dodatku w Brazylii trafiła na bardzo dobrze przygotowaną zawodniczkę, dlatego przy równej walce nie zawsze będzie się udawało wygrać - tłumaczył porażkę swojej podopiecznej na łamach Interii trener kadry Tomasz Dylak.

Julia Szeremeta miała okazję do świętowania. Wszystko przez Roberta Lewandowskiego i spółkę

W poniedziałek Julia Szeremeta pojawiła się w studiu radia VOX FM. A rozmową z naszą reprezentantką i srebrną medalistką paryskich igrzysk olimpijskich sprzed dwóch lat wcale nie rozpoczęła się od spraw związanych z boksem, a od wyboru, przed jakim stanęli w niedzielny wieczór telewidzowie w całej Polsce.

- Oglądałaś "Taniec z gwiazdami" czy mecz FC Barcelona - Real Madryt? - zapytano na wstępie Julię Szeremetę.

- No, to drugie - odpowiedziała wprost 22-latka.

Jestem akurat właśnie kibicem FC Barcelony, To chyba mój ulubiony klub
dodała wprost

Nie dziwne więc, że nasza pięściarka była zadowolona z niedzielnego triumfu "Dumy Katalonii" z Realem Madryt 2:0, po którym wraz z pozostałymi fanami klubu Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego mogła świętować zdobycie tytułu mistrza Hiszpanii.

- Mecz - klasa, perfekcyjnie. Piękna brameczka. Real nie miał żadnych szans. W ogóle się nie pokazali - podsumowała przebieg "El Clasico" Julia Szeremeta.

Zobacz również:

Dariusz Michalczewski, Julia Szeremeta
Boks

Szeremeta może na tym tracić. Michalczewski od razu zdementował

Anna Dymarczyk
Anna Dymarczyk
Uśmiechnięta sportsmenka w niebieskim stroju bokserskim z białym orłem na piersi, stojąca na tle ściany z logotypami sponsorów i wydarzeń bokserskich, z zaciśniętymi pięściami owiniętymi bandażami.
Julia SzeremetaFoto OlimpikAFP
Dwóch mężczyzn ubranych w eleganckie garnitury wykonuje wspólne selfie, jeden z nich nosi okulary przeciwsłoneczne, otoczeni są innymi osobami również ubranymi formalnie.
Robert Lewandowski i Wojciech SzczęsnyODD ANDERSEN / AFPEast News
FC Barcelona - Real Madryt 2-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja