Mistrzowski sukces. Szeremeta sama z dumą ogłasza. Mogła świętować
Julia Szeremeta odwiedziła w tym tygodniu studio rozgłośni VOX FM, a podczas rozmowy na antenie mówiła nie tylko o boksie. Już na samym starcie nasza srebrna medalistka olimpijska sprzed dwóch lat przyznała, że w weekend miała okazję do świętowania. A chodzi o nie byle co, bo tytuł mistrza kraju. Celebra dotyczyła jednak nie jej własnego triumfu, bo tym razem 22-latka miała okazję wcielić się w rolę wiernej fanki. A to w związku ze swoimi kibicowskimi preferencjami, które publicznie ogłosiła.
Julia Szeremeta ma za sobą nieudany kwietniowy występ na Pucharze Świata w Brazylii. Nasza fighterka sensacyjnie odpadła już po pierwszej walce, w której lepsza okazała się urodzona w Kazachstanie, a reprezentująca Węgry Vlagyiszlava Kukhta.
- Jej pojedynek nie był jakoś bardzo słaby, tylko dosyć dobry. Mniej więcej na tym samym poziomie, jak Julka walczy w ostatnim czasie. A ona przecież nie ukrywa, że nie jest w szczytowej formie, nie robi ekstremalnie mocnych przygotowań, tylko traktuje Puchary Świata dużo luźniej niż inni. W dodatku w Brazylii trafiła na bardzo dobrze przygotowaną zawodniczkę, dlatego przy równej walce nie zawsze będzie się udawało wygrać - tłumaczył porażkę swojej podopiecznej na łamach Interii trener kadry Tomasz Dylak.
Julia Szeremeta miała okazję do świętowania. Wszystko przez Roberta Lewandowskiego i spółkę
W poniedziałek Julia Szeremeta pojawiła się w studiu radia VOX FM. A rozmową z naszą reprezentantką i srebrną medalistką paryskich igrzysk olimpijskich sprzed dwóch lat wcale nie rozpoczęła się od spraw związanych z boksem, a od wyboru, przed jakim stanęli w niedzielny wieczór telewidzowie w całej Polsce.
- Oglądałaś "Taniec z gwiazdami" czy mecz FC Barcelona - Real Madryt? - zapytano na wstępie Julię Szeremetę.
- No, to drugie - odpowiedziała wprost 22-latka.
Jestem akurat właśnie kibicem FC Barcelony, To chyba mój ulubiony klub
Nie dziwne więc, że nasza pięściarka była zadowolona z niedzielnego triumfu "Dumy Katalonii" z Realem Madryt 2:0, po którym wraz z pozostałymi fanami klubu Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego mogła świętować zdobycie tytułu mistrza Hiszpanii.
- Mecz - klasa, perfekcyjnie. Piękna brameczka. Real nie miał żadnych szans. W ogóle się nie pokazali - podsumowała przebieg "El Clasico" Julia Szeremeta.