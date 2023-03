Mistrzostwa wstydu. Startują Rosjanie, sponsorem jest Gazprom

Polacy są konsekwentni. Od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę bojkotują imprezy z udziałem Rosji i Białorusi. Kobiety nie startują więc w New Dehli, a mężczyźni w maju w Taszkiencie w mistrzostwach świata panów.

Polski Związek Bokserski nie jest jednak jedyny, który przystąpił do bojkotu. W Indiach nie pojawią się pięściarki z: Czech, Danii, Estonii, Norwegii, Holandii, Irlandii, Kanady, Litwy, Łotwy, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji, Kanady i oczywiście Ukrainy.

Współpracownik Putina na czele federacji bokserskiej

Ogromnym problemem dla IBA jest jej szef - Umar Kremlow . 39-letni Rosjanin ma za sobą kryminalną przeszłość. Należy również do bliskich współpracowników prezydenta Rosji Władimira Putina. Rządzi twardą ręką. Nie obowiązują go zasady transparentności.

Gazprom daje nagrody

Dla Polek najważniejsze w tym sezonie będą Igrzyska Europejskie

Szef IBA liczy na to, że dzięki mistrzostwom uda mu się zmienić nastawienie do jego organizacji, boksu i zapewne do sportowców rosyjskich. Jego wielkim sukcesem jest już fakt, że na imprezie w Indiach pojawią się obserwatorzy z MKOl. Podobno relacje między dwiema organizacjami uległy ociepleniu.