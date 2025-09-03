Po raz pierwszy impreza bokserska tej rangi odbywa się pod auspicjami nowej organizacji. World Boxing zrzesza ponad 100 lokalnych federacji z całego świata i jest wspierana przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. W terminie od 4 do 14 września reprezentanci 66 państw będą rywalizować w Liverpoolu w 10 kategoriach wagowych.

Julia Szeremeta na czele blisko 20-osobowej Reprezentacji Polski w boksie olimpijskim

Srebrna medalistka olimpijska z Paryża - Julia Szeremeta - to największa gwiazda liczącej blisko dwadzieścia nazwisk polskiej kadry na mistrzostwa świata w Liverpoolu. Szkoleniowcem kobiet jest Tomasz Dylak, a panów trenuje Grzegorz Proksa. To pierwszy raz gdy w zawodach tej rangi równocześnie rywalizować będą pięściarze i pięściarki. W przeciwieństwie do Julii Szeremety, smak rywalizacji o mistrzostwo świata znają już Wiktoria Rogalińska, Aneta Rygielska, Agata Kaczmarska i Oliwia Toborek. Ostatnia z wymienionych 3 lata temu wywalczyła brąz. Wśród Polaków, którzy zaprezentują się w Liverpoolu jest m.in. Paweł Sulęcki, brat dobrze znanego kibicom zawodowca - Macieja. W Pucharze Świata poprzedzającym zawody w Liverpoolu Reprezentacja Polski zdobyła aż 7 złotych medali, co dało jej trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej PŚ i jest dobrym prognostykiem przed zawodami w Liverpoolu.

Mistrzostwa Świata w boksie olimpijskim w kanałach Polsat Sport

Sportowe kanały Polsatu pokażą bokserskie mistrzostwa świata w Liverpoolu. Stacją wiodącą będzie Polsat Sport Fight, ale najciekawsze pojedynki, w tym zwłaszcza te z udziałem Julii Szeremety i innych Biało-Czerwonych, kibice będą mogli oglądać także na innych kanałach. Informacje o transmisjach będą publikowane na Polsatsport.pl oraz w social mediach Polsatu Sport z chwilą zakończenia losowania i ogłoszenia przez organizatorów szczegółowego harmonogramu pojedynków. Pojedynki skomentują dziennikarze Andrzej Kostyra i Robert Małolepszy oraz eksperci Przemysław Saleta i Krzysztof Kosedowski. Pierwszy z nich ma na koncie m.in. mistrzostwo świata w kick-boxingu oraz tytuły Mistrza Polski i Europy w boksie zawodowym. Krzysztof Kosedowski to natomiast uznany trener, który jako zawodnik w 1980 roku zdobył brązowy medal olimpijski, a rok później został wicemistrzem świata.

Skład Reprezentacji Polski na mistrzostwa świata w boksie olimpijskim 2025:

Kadra kobiet (trener Tomasz Dylak): 48 kg Angelika Krysztoforska, 51 kg Natalia Kuczewska, 54 kg Wiktoria Rogalińska, 57 kg Julia Szeremeta, 60 kg Aneta Rygielska, 65 kg Kinga Krówka, 70 kg Barbara Marcinkowska, 75 kg Oliwia Toborek, 80 kg Emila Koterska, +80 kg Agata Kaczmarska.

Kadra mężczyzn (trener Grzegorz Proksa): 50 kg Jakub Słomiński, 55 kg Nikolas Pawlik, 60 kg Paweł Brach, 65 kg Bartłomiej Rośkowicz, 70 kg Paweł Sulęcki, 75 kg Michał Jarliński, 80 kg Nikodem Kozak, 90 kg Adam Tutak, +90 kg Oskar Kopera.





