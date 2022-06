Mistrz wagi ciężkiej zarobi w jeden wieczór więcej niż przez całą karierę

Ukrainiec zgodził się na taki zapis pod warunkiem, że w rewanżu pieniądze z zysków zostaną podzielone po równo. I teraz zbierze plony. Walka numer dwa odbędzie się 20 sierpnia w Arabii Saudyjskiej i tym razem to Usyk wniesie do ringu pasy WBA/IBF/WBO wagi ciężkiej. A ile zarobią pięściarze?

Oczywiście trudno szacować wszystkie zyski, bo dojdą różne opłaty i wydatki, za to będą też dodatki ze sprzedaży biletów czy przyłączy PPV. Brytyjscy dziennikarze dotarli natomiast do liczb, które zapłacili gospodarze. Pojedynek numer dwa odbędzie się w Dżeddzie, mieście w zachodniej części Arabii Saudyjskiej. Za ten przywilej organizatorzy zapłacili aż 80 milionów dolarów! Oczywiście jakaś część tej kwoty pójdzie również na gaże pozostałych zawodników z gali, lecz zdecydowana większość trafi do rąk głównych bohaterów. A potem dojdą jeszcze zyski ze sprzedaży praw itd...

Boks. Ołeksandr Usyk zarobi wielkie pieniądze za rewanż z Anthonym Joshuą

Wniosek? Wspaniały ukraiński technik zarobi w jeden wieczór więcej niż przez całą dotychczasową karierę!

- Chcieliśmy zrobić ten rewanż w Londynie, ale drużyna Usyka nie chciała tu wracać, skoro cztery lub pięć razy więcej zarobią w Arabii Saudyjskiej - tłumaczy promotor Joshuy i obu tych gal, Eddie Hearn.