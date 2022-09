Mistrz wagi ciężkiej nakreślił plan na ostatni etap kariery

- Jeśli chodzi o starcie z "Canelo", to on sam o nim wspominał. To byłaby walka z kategorii "freak fight", jedynie dla pieniędzy. A co myślę o pojedynku Fury'ego z Anthonym Joshuą? Jeżeli podpiszą kontrakt, to będą się okładać i tyle. Ale wszyscy czekają przede wszystkim na moje starcie z Furym o wszystkie pasy - dodał Ukrainiec.