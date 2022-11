Mistrz świata zapowiada. "Muszę z nim walczyć przez emeryturą"

Obozy Fury'ego i Joshuy już prowadziły nawet negocjacje w tej sprawie, które załamały się we wrześniu.

"Próbowaliśmy do niej doprowadzić od lat. To walką, którą chcą zobaczyć ludzie. To walka, którą chce zobaczyć każdy fan boksu" - dodał. Na razie zamiast Joshuy Fury po raz trzeci zmierzy się z Chisorą. Ich starcie odbędzie się 3 grudnia na stadionie Tottenhamu Hotspur w Londynie. W obu poprzednich pojedynkach górą był "Król Cyganów".