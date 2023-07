Mistrz świata zamordował kochankę z zimną krwią. Grozi mu kara śmierci

Felix Verdejo Sanchez miał przed sobą świetlaną przyszłość w sportach walki. Pochodzący z San Juan pięściarz w 2015 roku zdobył on pas WBO Latino w wadze lekkiej , obronił go aż sześciokrotnie, jednak po ponad dwóch latach ostatecznie go stracił. 30-latek miał okazję wystąpić także na igrzyskach olimpijskich w Londynie w 2012 roku. Wówczas dotarł aż do ćwierćfinału.

Felix Verdejo Sanchez choć był w tamtym czasie w rzekomo szczęśliwym związku małżeńskim, dopuścił się zdrady. 30-latek przez pewien czas miał romans z Keilą Marleną Rodriguez . Sprawy jednak skomplikowały się, gdy kobieta oznajmiła pięściarzowi, że spodziewa się dziecka. Bokser próbował namówić kochankę do aborcji, ta jednak nie wyraziła na to zgody. Gwiazdor postanowił więc wziąć sprawy w swoje ręce i "pozbyć się problemu".

29 kwietnia 2021 roku doszło do makabrycznej zbrodni, której wykonawcą, a zarazem pomysłodawcą był portorykański gwiazdor. Tego dnia "El Diamante" uderzył swoją kochankę, a następnie podał jej środek, który jego wspólnik uznał za heroinę. Panowie następnie skrępowali kobietę, a następnie przywiązali ją do kamiennych bloków i zrzucili z mostu do wody. Bokser miał jeszcze strzelać do kobiety z broni palnej, gdy jej ciało wciąż unosiło się nad taflą. Na koniec 30-latek miał wskoczyć do laguny, aby "samodzielnie dokończyć mordowanie kobiety i jej nienarodzonego dziecka".