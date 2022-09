Mistrz świata wagi ciężkiej zapowiada: Fury albo Wilder i nikt więcej

"Brązowy Bombardier" spotka się z byłym sparingpartnerem, dwukrotnym pogromcą Adama Kownackiego - Robertem Heleniusem (31-3, 20 KO). Będzie to półfinał eliminatora do pasa WBC wagi ciężkiej. Ale wygrana może również otworzyć Wilderowi furtkę do starcia z Usykiem, który wcześniej deklarował, iż interesuje go wyłącznie Fury.