Mistrz świata traci pas, Polak idzie po nokaut. Trzęsienie ziemi w ringu

Niektórzy już snuli wizję, że w tej sprawie organizacja IBF oraz grupa Zuffa Boxing ułożą się ponad podziałami, ale nic bardziej mylnego. A największą ofiarą jest Jai Opetaia, który mniej lub bardziej świadomie wypisał się (na razie?) z wielkich planów, które sam przed sobą rozpościerał. Gigant wagi junior ciężkiej dążył do zunifikowania wszystkich czterech prestiżowych pasów, w tym oczywiście IBF, a także zaatakowaniu wagi ciężkiej. Pragnął iść podobną drogą, jaką obrał Ołeksandr Usyk.

Mateusz Masternak dostał "bonus" przed eliminatorem do pasa MŚ

Pociąg z nim na pokładzie wykoleił się z chwilą, gdy Opetaia zdecydował się wystąpić 8 marca na gali w Las Vegas. Związał się z nowym podmiotem, właśnie należącą m.in. do Dana White'a organizacją Zuffa (pieniądze płyną z Arabii Saudyjskiej), która uraczyła go premierowym pasem swojej firmy w randze mistrzostwa świata. I to stało się nieakceptowalne dla IBF, która najpierw w ostatniej chwili wycofała się z sankcjonowania jego starcia z Brandonem Glantonem, a następnie zagroziła Opetai odebraniem tytułu. Formalne procedury chwilę trwały, ale werdykt jest ostateczny: Australijczyk oficjalnie został pozbawiony pasa IBF w wadze junior ciężkiej, znanej także pod nazwą cruiser.

Co ta sytuacja w praktyce oznacza?

Pas mistrza świata od teraz jest wakujący, czyli oczekuje na kolejnego pięściarza. I tutaj pojawia się bardzo ważny, polski wątek. Otóż już 4 kwietnia 38-letni Mateusz Masternak stanie najpewniej przed ostatnią szansą w karierze, a stawka walki z 28-letnim Viddalem Rileyem jest ogromna. Polak lub Brytyjczyk wywalczy sobie status oficjalnego pretendenta do mistrzowskiego pasa.

Gdyby na pokładzie wciąż był Opetaia, sprawy jeszcze mogłyby się wydłużać, a tak mamy absolutną autostradę na tron organizacji IBF. Tym bardziej, że nie tylko tytuł mistrzowski jest wakujący, ale nieobsadzone pozostają także dwa pierwsze miejsca w kategorii z limitem do 90,7 kg. W tej sytuacji tytuł mistrza Europy EBU, który także jest w puli pojedynku w hali O2 Arena w Greenwich, stał się tylko dodatkiem. Sam "Master" najlepiej wie, że na terenie przeciwnika prawdopodobnie trzeba będzie zakończyć robotę przed czasem, aby na kartach punktowych nie utrudnić sobie zadania.

Mateusz Masternak (z lewej)

Mateusz Masternak (z lewej) będzie miał szansę po raz drugi zostać mistrzem Europy w boksie zawodowym

Jai Opetaia (z prawej) tu w walce z Mairisem Briedisem, którego doskonale pamiętamy z kontrowersyjnej walki z Krzysztofem Głowackim

Krzysztof Głowacki - Jordan Nandor. Skrót walki. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport