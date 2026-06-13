Mistrz spotkał się z Trumpem w Białym Domu. W sieci zawrzało

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Tuż przed rozpoczęciem hucznego świętowania w Białym Domu w związku z urodzinami Donalda Trumpa, w Gabinecie Owalnym doszło do niespodziewanego spotkania. Lidera USA odwiedził ukraiński mistrz boksu, Oleksandr Usyk. Zdjęcie z ich spotkania obiegło media społecznościowe, a w sieci zaroiło się od komentarzy.

Oleksandr Usyk spotkał się z Donaldem Trumpem
Oleksandr Usyk spotkał się z Donaldem TrumpemX/MargoMartin47materiał zewnętrzny

Już za kilka godzin Biały Dom zamieni się w arenę sportową. To właśnie tam odbędzie się gala UFC Freedom 250, które będzie uświetnieniem urodzin prezydenta Donalda Trumpa, który 14 czerwca skończy 80 lat. Na te zaproszeni zostali m.in. Andrzej Duda i Karol Nawrocki, a więc były i obecny prezydent Polski.

Jeszcze przed rozpoczęciem hucznego świętowania w Białym Domu doszło do zaskakującego spotkania - wizytę liderowi amerykańskiego narodu złożył bowiem Oleksandr Usyk, mistrz świata wagi ciężkiej organizacji WBC, WBA, WBO, IBF i IBO.

Zdjęciem ze spotkania wybitnego pięściarza i polityka podzieliła się w mediach społecznościowych doradczyni ds. komunikacji prezydenta USA, Margo Martin. "Prezydent Donald Trump w Gabinecie Owalnym z mistrzem świata w wadze ciężkiej Oleksandrem Usykiem" - poinformowała na platformie X.

Pod wpisem błyskawicznie zaroiło się od komentarzy. Większość internautów nie była zadowolona z tego spotkania. "Usyk jako Ukrainiec nie powinien był się tak poniżać", "Ciekawe, że poznałeś faceta, który pomaga Putinowi prowadzić wojnę przeciwko twojemu krajowi" - czytamy.

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Co ciekawe, ani Biały Dom, ani sam Usyk nie zdradzili szczegółów piątkowego spotkania spotkania. Bardzo prawdopodobne jest jednak, że celem Usyka była rozmowa z liderem amerykańskiego narodu na temat sytuacji w jego ojczyźnie. Przypomnijmy, że w lutym 2022 roku wojska rosyjskie na rozkaz Władimira Putina rozpoczęły inwazję zbrojną na terenie Ukrainy, która trwa do dnia dzisiejszego.

39-letni mistrz przez ostatnie lata wykorzystywał swoją rozpoznawalność, aby głośno mówić o sytuacji w Ukrainie i o bestialskich czynach Rosjan. Po swoim ostatnim zwycięstwie zadedykował nawet swój triumf całemu ukraińskiemu narodowi, a w szczególności ukraińskim żołnierzom.

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