Międzynarodowa Agencja Kontroli Antydopingowej (ITA) przekazała, że w organizmie Lazizbeka Mullojonova znaleziono obecność metasteronu, czyli sterydu anaboliczno-androgennego wspomagającego szybki wzrost masy mięśniowej. Badanie zostało przeprowadzone poza zawodami 11 czerwca.

Pięściarz z Uzbekistanu został w lipcu tymczasowo zawieszony, a teraz ITA poinformowała o trzyletniej dyskwalifikacji mistrza olimpijskiego z Paryża w bokserskiej wadze ciężkiej. Zawodnik ten w 2023 roku zdobył też brązowy medal mistrzostw świata.

Andrzej Kostyra: Trzy medale mistrzostw świata to wielki sukces polskiego boksu Polsat Sport

Pięściarz zdominował wagę ciężką na igrzyskach w Paryżu

Mullojonov był najlepszy w ostatnich igrzyskach w kategorii do 92 kg. W stolicy Francji pewnie wygrał wszystkie cztery walki, dwie w stosunku 5:0 i dwie 4:1. W finale pokonał bez straty punktu reprezentanta Azerbejdżanu Lorena Alfonso.

W tej części drabinki, co Mullojonov znajdował się na igrzyskach polski pięściarz Mateusz Bereźnicki. Polak odpadł jednak w pierwszej rundzie po porażce z Irlandczykiem Jackiem Marleyem. Na Uzbeka mógł najwcześniej trafić w półfinale.

Uzbek przyznał się do winy

Mullojonov przyznał się do winy i zgodził się na trzyletnią dyskwalifikację. Dzięki temu pierwotna kara, jaka mu groziła - cztery lata dyskwalifikacji - została skrócona o rok.

Trzyletni okres dyskwalifikacji zawodnika trwa od 22 lipca 2025 roku do 21 lipca 2028 roku, a wyniki jego zawodów są unieważniane od 11 czerwca 2025 roku (data pobrania próbki) do 22 lipca 2025 roku (data tymczasowego zawieszenia).

26-latek jest także niepokonany na zawodowych ringach. Najpewniej wynik jego walki z 21 czerwca 2025 roku z Younessem Baallą, zostanie zatem zweryfikowany.

Lazizbek Mullojonov MOHD RASFAN AFP

Mateusz Bereźnicki MOHD RASFAN AFP

Lazizbek Mullojonov (po prawej stronie) Zhan Yan/XINHUA AFP