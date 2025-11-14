Partner merytoryczny: Eleven Sports

Mistrz olimpijski w boksie zdyskwalifikowany, zdominował wagę ciężką. Był blisko walki z Polakiem

Tomasz Kalemba

Lazizbek Mullojonov zdominował rywalizację w bokserskiej wadze ciężkiej na igrzyskach olimpijskich w Paryżu, ale teraz został zdyskwalifikowany na trzy lata za stosowanie dopingu. Uzbek znajdował się w stolicy Francji w tej części drabinki, w której rywalizował nasz reprezentant Mateusz Bereźnicki.

Lazizbek Mullojonov
Lazizbek MullojonovMAURO PIMENTELAFP

Międzynarodowa Agencja Kontroli Antydopingowej (ITA) przekazała, że w organizmie Lazizbeka Mullojonova znaleziono obecność metasteronu, czyli sterydu anaboliczno-androgennego wspomagającego szybki wzrost masy mięśniowej. Badanie zostało przeprowadzone poza zawodami 11 czerwca.

Pięściarz z Uzbekistanu został w lipcu tymczasowo zawieszony, a teraz ITA poinformowała o trzyletniej dyskwalifikacji mistrza olimpijskiego z Paryża w bokserskiej wadze ciężkiej. Zawodnik ten w 2023 roku zdobył też brązowy medal mistrzostw świata.

Andrzej Kostyra: Trzy medale mistrzostw świata to wielki sukces polskiego boksuPolsat Sport

Pięściarz zdominował wagę ciężką na igrzyskach w Paryżu

Mullojonov był najlepszy w ostatnich igrzyskach w kategorii do 92 kg. W stolicy Francji pewnie wygrał wszystkie cztery walki, dwie w stosunku 5:0 i dwie 4:1. W finale pokonał bez straty punktu reprezentanta Azerbejdżanu Lorena Alfonso.

W tej części drabinki, co Mullojonov znajdował się na igrzyskach polski pięściarz Mateusz Bereźnicki. Polak odpadł jednak w pierwszej rundzie po porażce z Irlandczykiem Jackiem Marleyem. Na Uzbeka mógł najwcześniej trafić w półfinale.

    Uzbek przyznał się do winy

    Mullojonov przyznał się do winy i zgodził się na trzyletnią dyskwalifikację. Dzięki temu pierwotna kara, jaka mu groziła - cztery lata dyskwalifikacji - została skrócona o rok.

    Trzyletni okres dyskwalifikacji zawodnika trwa od 22 lipca 2025 roku do 21 lipca 2028 roku, a wyniki jego zawodów są unieważniane od 11 czerwca 2025 roku (data pobrania próbki) do 22 lipca 2025 roku (data tymczasowego zawieszenia).

    26-latek jest także niepokonany na zawodowych ringach. Najpewniej wynik jego walki z 21 czerwca 2025 roku z Younessem Baallą, zostanie zatem zweryfikowany.

    Dwóch bokserów walczy na ringu, jeden ubrany w czerwony strój przyjmuje postawę obronną, a drugi w niebieskim stroju zadaje cios prosty. W tle widoczny sędzia oraz operator kamery.
    Lazizbek MullojonovMOHD RASFANAFP
    Mateusz Bereźnicki
    Mateusz BereźnickiMOHD RASFANAFP
    Dwóch bokserów podczas intensywnej wymiany ciosów na ringu. Jeden z zawodników w niebieskim stroju otrzymuje silny cios od przeciwnika w czerwonym stroju. W tle widoczny fragment ringu i rozmazane tło.
    Lazizbek Mullojonov (po prawej stronie)Zhan Yan/XINHUAAFP

