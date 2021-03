​Mistrz olimpijski w boksie Istvan Kovacs sekretarzem generalnym AIBA

Mistrz olimpijski, świata i Europy Istvan Kovacs został sekretarzem generalnym Międzynarodowego Stowarzyszenia Boksu (AIBA). 50-letni Węgier, który walczył w wagach muszej, koguciej i piórkowej, ma pomóc w odbudowie znaczenia tej organizacji.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Boks. Krzysztof Głowacki - Lawrence Okolie. Polak zabrał głos (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

W grudniu szefem AIBA został Rosjanin Umar Kremlew. W maju 2019 roku Międzynarodowy Komitet Olimpijski zawiesił stowarzyszenie za problemy z transparentnym działaniem, kłopotami finansowymi i kontrowersyjnymi decyzjami sędziów w walkach bokserskich. Od tego momentu to specjalnie powołana przez MKOl grupa organizuje program kwalifikacji na igrzyska w Tokio.



"Los naszej organizacji leży w gestii samych bokserów. Oni całe życie poświęcili tej dyscyplinie sportu, wiedzą na czym, to polega i rozumieją potrzeby. Wiedzą też jak efektywnie postarać się o rozwój naszego sportu" - skomentował Kremlew.



Kovacs to dwukrotny mistrz świata amatorów (1991, 1997), ale także mistrz organizacji WBO zawodowców z 2001 roku. "Chcę, by AIBA poszła w odpowiednim kierunku. Rozpoczynamy kurs pozytywnej zmiany" - powiedział.



AIBA zrzesza 200 narodowych federacji boksu amatorskiego, w tym też polski związek.