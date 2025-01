Mistrz olimpijski i legenda boksu nie żyje. Odszedł Jan Zachara

Zachara urodził się w 1928 roku w Kubrze, dziś dzielnicy Trenczyna na Słowacji. Jego rodzice pracowali w fabrykach jako robotnicy najemni, a on sam skłaniał się początkowo ku karierze mechanika. Zaczął boksować w wieku 15 lat i choć na początku nie był uznawany przez kolegów za równego sobie ze względu na swój wzrost, później pokazał, że jest w stanie sięgać gwiazd.

Nie żyje Jan Zachara

Gdy był młodszy, koledzy naigrywali się z jego niskiego wzrostu. Zachara szybko znalazł jednak swoją niszę. Mimo dobrych wyników nie on pojechał wówczas na igrzyska olimpijskie do Londynu - odwołanie jego nominacji było niespodziewane. Sam bokser po latach twierdził, że powodem, dla którego nie mógł wtedy wystąpić, miały być rzekome cięcia budżetowe, a zamiast niego na miejsce pojechać miał anonimowy funkcjonariusz, który po dostaniu się do Wielkiej Brytanii wyemigrował.